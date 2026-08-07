Triumph tiene la moto perfecta para los amantes de las deportivas y de la adrenalina

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 09:46h.

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Triumph presume de una gran variedad dentro de su catálogo, donde no solamente se pueden encontrar motos cómodas y perfectas para las rutas, sino también algunas deportivas que te harán sentir como si estuvieras compitiendo. Por ejemplo, nuestra favorita, y la que nos parece a todos más imponente, es la Rocket 3 Storm R, una poderosa y musculosa custom que presume de unas cifras que resultan simplemente demoledoras y alucinantes.

Destaca por un diseño escultural donde dos elementos brillan por encima de los demás, que son el depósito de combustible, con una capacidad de 19 litros, y el basculante mono brazo que deja al descubierto la llanta trasera. También nos encanta el faro delantero totalmente LED y con luz diurna DRL, o la doble salida de escape por la parte inferior derecha. Pero no podemos hablar de otra cosa que no sea su espectacular motor, con una cilindrada de 2458 centímetros cúbicos. Sí, has leído bien.

Es el más grande usado nunca en una moto de conducción, y alcanza una potencia de 182 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 225 Nm a 4.000 rpm. La entrega es lineal y progresiva, y la aceleración es bestial, pasando de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos. Cuenta con la homologación Euro 5+, y pasando a la electrónica, equipa una IMU que gestiona el ABS, el control de tracción, los cuatro modos de conducción y todo lo demás. Y en la instrumentación, hay una pantalla TFT a todo color.

La Triumph Rocket 3 Storm R cuesta 26.895 euros

Conseguir la Triumph Rocket 3 Storm 3, aunque implica una inversión considerablemente elevada, tampoco es ninguna locura. Y es que opinamos que merece mucho la pena poner encima de la mesa los 26.895 euros que cuesta.