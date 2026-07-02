Triumph tiene la que, para una amplia mayoría, es la mejor moto para las grandes rutas

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 15:37h.

La acaban por convertir en una moto perfecta

La nueva Triumph es, para la mayoría, la más bonita de la marca

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Hay un sector importante de gente que opina que la mejor moto para hacer grandes rutas y para sentir la adrenalina en todo momento es la Triumph Scrambler 1200 XE. Es la versión más deportiva y equipada de la familia, con unas suspensiones y unas horquillas mejoradas para aumentar el placer de la conducción, además de estar dotada de unos frenos Brembo y otros elementos sensacionales, que la acaban por convertir en una moto perfecta.

El motor que utiliza esta moto es un bicilíndrico de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, con un gran empuje, que declara una potencia de 90 CV a 7.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 110 Nm a 4.250 rpm. Cuenta con un embrague anti-rebote ajustado para una conducción off-road, y dispone de acelerador electrónico que permite jugar con hasta seis modos de conducción, que determinan la respuesta del gas, el ABS o el control de tracción.

La instrumentación está compuesta por una pantalla TFT a todo color, que se maneja a través de un joystick, y que cuenta con dos modos de visualización. Las nuevas decoraciones también consiguen que esta moto sea incluso más interesante, y la ergonomía está cuidada al máximo para que no te canses ni estés incómodo a la hora de hacer trayectos largos o irte de ruta. No lo dudes más y aprovecha para conseguir esta moto que es increíble.

La Triumph Scrambler 1200 XE se puede adquirir pagando a cambio un total de 16.995 euros

Sin duda alguna, lo que más destacamos en esta moto es el hecho de que puedas conseguirla pagando a cambio una cifra irrisoria, pues los 16.995 euros que cuesta la Triumph Scrambler 1200 XE son una cantidad muy razonable viendo todo lo que te puede ofrecer.