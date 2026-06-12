La Triumph Speed Triple 1200 RR es la moto más bonita en la historia reciente de la marca

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 09:19h.

La ergonomía es completamente deportiva, y está plagada de detalles exquisitos

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

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Muchos expertos coinciden en señalar a la Triumph Speed Triple 1200 RR como la moto más bonita en la historia reciente de la marca. Esto se debe a que es una moto sensacional desde el punto de vista estético, además de presumir de unas prestaciones que la sitúan entre las mejores del mercado. Por ende, es una de las mejores deportivas que se pueden comprar en estos momentos, además de tener un diseño café racer y unas suspensiones de un nivel superlativo.

La ergonomía es completamente deportiva, y está plagada de detalles exquisitos, como los acabados en fibra de carbono situados en el depósito de combustible, en el carenado o en los paneles laterales. Aunque donde más llama la atención es en el interior, gracias al propulsor que equipa, de 1160 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 180 CV a 10.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 125 Nm a 9.000 rpm.

Todo se gestiona gracias a la pantalla TFT que tiene incorporada, con cuatro modos de conducción, además de ABS y control de tracción, desconectables y sensibles a la inclinación. Al contrario de lo que puede parecer cuando la ves por primera vez, entrega una potencia de forma lineal que permite una conducción relajada, y no podemos olvidarnos de mencionar que también cuenta con embrague anti-rebote, control de velocidad de crucero o sistema anti-caballito. Y dentro del equipamiento, también dispone de iluminación full LED o quickshifter bidireccional.

El precio de la Triumph Speed Triple 1200 RR es de 21.400 euros

Para poder conseguir en propiedad esta Triumph Speed Triple 1200 RR, lo que necesitarás hacer es poner encima de la mesa un total de 21.400 euros. Una cifra que es evidente que está justificada, y que se puede pagar sin excesivos problemas.