QJ Motor aprieta a Benelli y a Honda con una trail que destaca por potencia y equipamiento

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 10:54h.

Lo mejor se encuentra en el interior, con un propulsor de dos cilindros con doble árbol de levas

La nueva QJ Motor es tan bonita que recuerda a la Ducati

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En QJ Motor han plantado cara a marcas como Benelli y Honda, creando una trail que destaca, principalmente, por su equilibrio entre potencia y equipamiento, pero sin renunciar a prestaciones ni a tecnología. Algo que acaba por convertir la SRT 900 SX en una auténtica maravilla, siendo una de las propuestas más interesantes que han conseguido crear desde la firma china. Y está preparada para dar el 100% sobre cualquier tipo de terreno, con dos opciones disponibles para elegir el color, que son el negro y el gris.

Entre las principales características de esta moto, podemos destacar su orientación off road, los frenos Brembo, las suspensiones Marzocchi o el paquete de seguridad ARAS, así como también la posibilidad de limitar esta moto para el carné A2. Pero lo mejor se encuentra en el interior, con un propulsor de dos cilindros con doble árbol de levas, y con una cilindrada superior a los 900 centímetros cúbicos. La refrigeración es líquida, y la respuesta es sensacional desde bajo y medio régimen.

La potencia que entrega esta moto es de 95 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm a 6.500 rpm, con tres modos de conducción seleccionables, así como un embrague anti-rebote incorporado y un quickshifter bidireccional. Y está dotada de elementos clave para la seguridad como pueden ser el control de tracción desconectable, el ABS desconectable con el sello de Bosch, el detector de ángulo muerto, el asistente de cambio de carril, el control de velocidad de crucero, una cámara frontal HD… y una instrumentación con pantalla TFT de siete pulgadas que pone la guinda al pastel.

Precio de la QJ Motor SRT 900 SX

Esta QJ Motor SRT 900 SX es imposible de ignorar gracias a todo lo que ofrece, y teniendo en cuenta que apenas supone una inversión de 8.699 euros, lo que no deja de parecernos una verdadera ganga.