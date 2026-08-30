Benelli pone en apuros a deportivas más conocidas con una alternativa muy equipada y más accesible

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 07:16h.

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En Benelli se han encargado de poner en apuros a otras deportivas que pueden ser mucho más conocidas, con una moto que no tiene absolutamente nada que envidiar a las demás. Es increíble en todos los sentidos, siendo una opción muy accesible, con un equipamiento realmente completo, y unas prestaciones que no se quedan atrás. Por todo esto, la Tornado 550 es una inversión que merece tanto la pena realizar, sin pensárselo dos veces.

Destaca en el apartado visual por una peculiar parte frontal, con las imponentes guías LED haciendo las funciones de luces diurnas, con bombillas LED en su interior, para luces de cruce y de carretera. Las luces traseras se integran en los intermitentes para que la zaga quede más liberada, y el conjunto se construye sobre un chasis tubular de acero, al que se encuentra anclado un basculante doble brazo de acero. Es una moto ágil, y con componentes de gran nivel, como la horquilla Marzocchi, las pinzas de freno Brembo y mucho más.

El motor que tiene equipado esta moto es de dos cilindros en línea, con distribución por doble árbol de levas, y ocho válvulas, que entregan una potencia total de 56 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 54 Nm a 5.550 rpm. El consumo homologado es de cuatro litros por cada 100 kilómetros, y gracias a su depósito de combustible con 16,5 litros de capacidad, garantiza una gran autonomía. No cuenta con acelerador electrónico, pero sí con ABS y control de tracción desconectables, además de una pantalla TFT de 5 pulgadas en la instrumentación.

La Benelli Tornado 550 cuesta 6.490 euros

Otro detalle que hace de esta Benelli Tornado 550 una moto tan especial y llamativa, aparte de lo que ya hemos comentado previamente, es que se puede conseguir pagando apenas un total de 6.490 euros, una verdadera ganga.