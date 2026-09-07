Smart tiene un SUV que, para la mayoría, es el más espectacular de su catálogo

Coches y Motos 07 SEP 2026 - 07:54h.

El #5 hace evidente el cambio de rumbo de la marca

El nuevo Smart es, para muchos, más bonito que el BMW X2

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Smart ya no es únicamente la marca de los pequeños coches urbanos. El #5 representa su transformación definitiva en un fabricante de modelos eléctricos más grandes, potentes y tecnológicos. Con casi 4,70 metros de longitud, hasta 646 CV y una batería de 100 kWh, se sitúa muy lejos del concepto original de la compañía.

También es, para muchos, el modelo más espectacular de su catálogo. Su diseño combina formas robustas con detalles futuristas, mientras que el interior incorpora una cantidad de tecnología propia de vehículos considerablemente más caros.

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El Smart más grande fabricado hasta ahora

El #5 mide 4,70 metros de largo, 1,92 metros de ancho y cuenta con una distancia entre ejes de 2,90 metros. Estas dimensiones permiten ofrecer un habitáculo espacioso y una presencia mucho más contundente que la de los #1 y #3.

El diseño mantiene algunos rasgos familiares, como los grupos ópticos unidos visualmente, pero los combina con pasos de rueda marcados, voladizos cortos y una silueta de aspecto aventurero. Elementos como las puertas sin marco y el gran techo panorámico aportan una nota más sofisticada.

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Las versiones Pulse y Summit Edition incorporan modos específicos para superficies como nieve, barro, arena o rocas. No es un todoterreno tradicional, pero ofrece posibilidades poco habituales en un Smart.

Muchísimo espacio y hasta 34 compartimentos

La amplitud constituye uno de sus grandes argumentos. Los asientos pueden reclinarse para crear una zona de descanso y el habitáculo cuenta con 34 espacios portaobjetos.

El maletero trasero alcanza los 630 litros según la configuración, mientras que bajo el capó existe otro compartimento iluminado de 72 litros. Al abatir los asientos posteriores, la capacidad total puede llegar hasta aproximadamente 1.530 litros.

Esta versatilidad lo convierte en un coche familiar real, capaz de competir con SUV eléctricos de Volvo, BMW o Mercedes-Benz.

Hasta 646 CV y 590 kilómetros

Las versiones de tracción trasera desarrollan 363 CV y pueden recorrer hasta 590 kilómetros con una carga. Las configuraciones con dos motores y tracción integral alcanzan 588 CV, mientras que el espectacular Brabus eleva la potencia hasta 646 CV. En estos casos, la autonomía se sitúa alrededor de 540 kilómetros.

El peso superior a 2,2 toneladas condicionará inevitablemente la agilidad y el consumo, pero las prestaciones resultan extraordinarias para un SUV familiar.

Las versiones con batería de 100 kWh utilizan una arquitectura de 800 voltios y pueden admitir hasta 400 kW en corriente continua. En condiciones ideales, la carga del 10 al 80 % necesita aproximadamente 18 minutos.

Un habitáculo que parece de otro segmento

El salpicadero puede incorporar dos grandes pantallas OLED, una para el sistema multimedia y otra destinada al acompañante. También dispone de instrumentación digital, proyección de información sobre el parabrisas y un avanzado asistente virtual.

Dependiendo del acabado, añade equipo de sonido premium, iluminación ambiental, asientos eléctricos y numerosos asistentes a la conducción.

El precio oficial de la versión Pro+ parte de 53.510 euros, aunque las promociones y ayudas pueden situarlo alrededor de 38.650 euros. Las variantes más potentes llegan hasta 64.020 euros.

Es grande, pesado y mucho más caro que los antiguos Smart, pero también ofrece una tecnología de carga excepcional, muchísimo espacio y unas prestaciones impresionantes. Ningún otro modelo resume mejor la nueva etapa de la marca.