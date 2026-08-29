QJ Motor planta cara a la Kove 800 X Pro con una trail que apuesta por más diseño y tecnología
Su precio no puede ser más apetecible
Kove acerca a más motoristas su trail más deseada con una nueva versión de acceso
En QJ Motor han logrado plantar cara a la Kove 800 X Pro, una de las mejores trail que existen en el segmento actual, con un modelo que apuesta por diseño y por tecnología a partes iguales. Esa es la SRT 600 SX, que es una moto pensada para aquellos usuarios que disponen del carné A2, aunque existe la posibilidad de deslimitarla para los más experimentados. Su equipamiento es de los más completos que hay, y su precio no puede ser más apetecible.
Es una moto con un claro enfoque turístico, que rompe con la imagen ofrecida hasta ahora por la marca china, prescindiendo del pico de pato delantero, y recurriendo a un frontal mucho más deportivo y moderno, con el faro en posición vertical. El depósito de gasolina llega hasta los 20 litros de capacidad, y tiene una forma alargada para que sea más estético, por lo que su autonomía es muy grande, y no vas a tener que preocuparte por repostar.
En cuanto al motor, equipa uno de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 554 centímetros cúbicos, de ocho válvulas y doble árbol de levas, que anuncia una potencia de 47 CV a 6.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 53 Nm a 5.500 rpm. Cuenta con dos modos de conducción, control de tracción desconectable, ABS desconectable, frenos Brembo, suspensiones Marzocchi y mucho más en la parte ciclo, y en la instrumentación tiene una gran pantalla TFT de siete pulgadas a todo color y con conectividad mirror.
La QJ Motor SRT 600 SX cuesta 5.999 euros
Como ya hemos comentado, la QJ Motor SRT 600 SX tiene un coste muy razonable, que permite conseguir esta moto sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo, al poder ser tuya a cambio de 5.999 euros.