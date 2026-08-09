Kove acerca a más motoristas su trail más deseada con una nueva versión de acceso

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 17:55h.

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En Kove han acercado a todos una de sus trail más deseadas, con una nueva versión de acceso, lo que te permite conseguir por un precio más razonable que nunca la 800 X Pro, una moto con clara orientación off-road, y que se ha ido renovando y actualizando constantemente. Esto le ha permitido colocarse entre las mejores del segmento, ganándole terreno a las gigantes europeas y japonesas, como pueden ser BMW, Ducati, Honda, Yamaha o Kawasaki.

Este año, las mejoras más importantes que ha recibido son el acelerador electrónico, el cubre manos de serie, la interfaz en la instrumentación, el control de velocidad de crucero o el quickshifter bidireccional. A esto le acompaña un avanzado nivel de electrónica, contando también con cinco modos de conducción, con ABS en tres niveles y desconectable en la rueda trasera, y con el control de velocidad de crucero y el quickshifter mencionados previamente.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, capaz de rendir a una potencia de 95 CV y a un par máximo de 80 Nm. Pasando a la parte ciclo, monta suspensiones de largo recorrido, y la horquilla permite el ajuste de la pre carga, de la extensión y de la comprensión, al igual que el amortiguador. Los frenos son Taisko, y en la instrumentación hay una pantalla TFT de siete pulgadas en formato vertical, mientras que la iluminación es full LED.

La Kove 800 X Pro cuesta 7.999 euros

Uno de los motivos por los que apetece tanto conseguir esta Kove 800 X Pro es porque apenas se necesitan un total de 7.999 euros, una cantidad que acaba por situarla entre las más interesantes del mercado. Por ese precio, tenemos muchas dudas de que exista algo más convincente.