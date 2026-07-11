Más elegante y, para muchos, mejor que la CF Moto 1000 MT-X; perfecta para viajar

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 20:36h.

Esta moto es de las más ligeras dentro de su segmento, con un peso neto de únicamente 156 kilos

CF Moto da un paso adelante con una moto sin carenado cargada de tecnología

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La CF Moto 1000 MT-X es una de nuestras motos favoritas, pues resulta perfecta para viajar, y nos llama mucho la atención lo elegante y fácil de manejar que es. Pero hay otras que no se quedan atrás y que también destacan a simple vista por todo lo que ofrecen, como es el caso de la Kove 800 X Rally, que opinamos que es una moto ideal para hacer viajes largos o irse de ruta, reuniendo un avanzado nivel de equipamiento y de comodidad con unas excelentes prestaciones.

Aunque pueda parecer difícil de creer en un principio, lo cierto es que esta moto es de las más ligeras dentro de su segmento, con un peso neto de únicamente 156 kilos, gracias al peso tan irrisorio de sus principales componentes, incluyendo el del chasis o el del basculante. Por eso mismo, sorprende tanto la potencia de 95 CV que declara, gracias a un motor de dos cilindros en línea de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con un par máximo de 80,5 Nm.

Cuenta con ABS configurable en tres fases, dos modos de conducción, pese a carecer de acelerador electrónico, y monta protecciones de todo tipo. Por ejemplo, las barras laterales o el cubre cárter de aluminio, echando de menos únicamente los cubre manos. La iluminación es full LED, con un frontal muy llamativo por su pequeña doble óptica, y en la instrumentación digital nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad móvil.

La Kove 800 X Rally, a la venta por un precio base de 10.699 euros

Nos tenemos que quedar con la Kove 800 X Rally por encima del resto de opciones gracias a un precio base que es anecdótico, pues únicamente se necesitan un total de 10.699 euros, que nos parece una verdadera ganga.