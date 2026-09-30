Más bonita y, para la mayoría, más manejable que la QJ Motor SRK 800

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 22:19h.

La utilizan Dani Holgado, David Alonso, Marco Morelli y Máximo Quiles

La nueva QJ Motor es tan bonita que recuerda a la Ducati

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Si estás buscando una moto buena, bonita y barata, déjanos presentarte una propuesta que es realmente original y llamativa, sobre todo, para los amantes de las carreras. Porque en CF Moto han presentado una versión exclusiva de su 675 NK, a la que han llamado Aspar, y que está inspirada en las motos de Moto3 y de Moto2 que usa el equipo privado de Jorge Martínez Aspar, y que utilizan Dani Holgado, David Alonso, Marco Morelli y Máximo Quiles.

La colaboración entre el fabricante chino y el expiloto valenciano lleva funcionando desde 2024, y han tenido la idea de lanzar esta versión, que mucha gente pone por encima de la QJ Motor SRK 800. Utiliza el color blue champion como base principal, añadiendo detalles en fucsia y en negro, y equipa un motor de tres cilindros en línea. La cilindrada es de 675 centímetros cúbicos, y entrega una potencia de 90 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm.

Se puede limitar para el carné A2, y cuenta con embrague asistido anti-rebote, quickshifter en subida, acelerador con cable mecánico o sistema de inyección electrónica desarrollado por Bosch. Es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 3,9 segundos, y en el apartado electrónico, se puede destacar los faros full LED, el control de tracción en dos niveles o la pantalla TFT de cinco pulgadas que vas a encontrar en la instrumentación.

La CF Moto 675 NK Aspar cuesta 6.875 euros

Conseguir esta CF Moto 675 NK Aspar no implica para nada una inversión astronómica, y tienes que hacer una inversión de apenas 6.875 euros si deseas que sea tuya. Creemos que merece mucho la pena, y que es imposible que te llegues a arrepentir de haberla conseguido.