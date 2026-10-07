Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: viajera total

Ducati amplía la familia Multistrada V4 con una versión pensada para quienes convierten cada viaje en una aventura

Más barata que la Ducati Multistrada V2 y con espíritu aventurero, esta moto quiere dar la sorpresa

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Ducati amplía la familia Multistrada V4 con una versión pensada para quienes convierten cada viaje en una aventura. La S Grand Tour incorpora de serie un completo equipamiento orientado a largas distancias, desde ayudas electrónicas hasta soluciones específicas de confort.

Su decoración exclusiva combina elegancia y deportividad. El acabado negro llega al bastidor, basculante, tijas y manillar, mientras las llantas lucen la inscripción Grand Tour.

Seguridad y confort para moverse sin límites

El equipamiento incluye radar con Control de Crucero Adaptativo, detección de ángulo muerto y aviso de colisión frontal. También son de serie el TPMS, los faros auxiliares LED, los intermitentes dinámicos y una luz antiniebla trasera.

Las maletas laterales de tecnopolímero, integradas en el diseño, ofrecen 60 litros de capacidad conjunta. El caballete central facilita su montaje y desmontaje. Los puños y los asientos calefactables completan la dotación.

El tapón de combustible Hands-Free permite repostar sin sacar la llave del bolsillo. A baja velocidad, el Automatic Lowering Device reduce automáticamente la altura de la moto hasta 30 milímetros cuando se circula por debajo de 10 km/h, recuperándola al superar los 50 km/h.

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La función Easy Lift, reduce el esfuerzo necesario para levantar la motocicleta del caballete lateral al conectar el encendido, mediante la apertura de la hidráulica de las suspensiones.

En el corazón de esta Grand Tour trabaja el motor V4 Granturismo de 1.158 cc, con 170 CV a 10.750 rpm y 123,8 Nm a 9.000 rpm. La estrategia Extended Cylinder Deactivation desactiva la bancada trasera también en determinadas condiciones de marcha, reduciendo consumo y emisiones hasta un 6 % frente a la generación anterior.

Motor V4 y electrónica de última generación

El Ducati Vehicle Observer estima las fuerzas que actúan sobre la moto mediante sensores virtuales y mejora las estrategias del ABS Cornering y del Ducati Wheelie Control.

El Electronic Combined Braking System gestiona el reparto de la frenada entre ambos trenes según la conducción y la carga. El Engine Brake Control ofrece tres niveles de intervención. En frenadas de emergencia, el Ducati Brake Light EVO activa también los intermitentes.

La pantalla TFT de 6,5 pulgadas integra navegación mediante mirroring del smartphone y mapas. Ducati Connect permite controlar funciones del teléfono y la música.

La Multistrada V4 S Grand Tour también cuenta con los programas 4EVER Ducati y Roadside Assistance. El primero ofrece cuatro años de garantía sin límite de kilometraje, mientras el segundo contempla asistencia en carretera, transporte para piloto y pasajero, vehículo de sustitución y alojamiento en hotel de cuatro estrellas.

Además, los intervalos de mantenimiento están pensados para viajar con tranquilidad: la comprobación del juego de válvulas está prevista cada 60.000 kilómetros. Ducati suma una red de más de 800 concesionarios en más de 90 países.

Mediante Ducati Factory Made, el cliente puede personalizar la Grand Tour con diferentes colores para las pinzas de freno, asientos, configuraciones de suspensión y componentes de fibra de carbono.