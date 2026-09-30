Moto Morini reta a Ducati y Triumph con una trail que apuesta por diseño y polivalencia

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 12:37h.

Se puede limitar para los usuarios con carné A2

La nueva Triumph es la trail más bonita de la historia de la marca

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Desde Moto Marini han vuelto a ir un paso más allá, desafiando a marcas como Ducati o como Triumph, con un modelo espectacular, que apuesta por el diseño y por la polivalencia. Se trata de la Seiemmezzo SCR, una scrambler difícil de mejorar, y que además se puede limitar para los usuarios con carné A2. Creemos que es una compra que merece mucho la pena realizar, con un diseño vintage que la hace diferente al resto, y para muchos, superior.

En la parte ciclo, queremos destacar que confía el bastidor en un chasis tubular de acero, combinado con un basculante de doble brazo de aluminio, con un amortiguador Kayaba totalmente regulable. Los frenos corren a cargo de Brembo, y el sistema ABS ha sido desarrollado por Bosch. Mientras que el propulsor que tiene equipado es de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y refrigeración líquida.

Se caracteriza por su bajo consumo y por sus interesantes prestaciones, de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 54 Nm a 7.000 rpm. Y no se queda atrás tampoco si hablamos del equipamiento del que dispone esta moto, con iluminación full LED con sistema DRL en el faro delantero, mientras que en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad. Y se vende en distintos colores, que son el navy green, el blue storm y el night black.

La Moto Marini Seiemezzo SCR está rebajada

Para acabar de hacerla todavía más interesante, si es que no lo era lo suficiente, esta Moto Marini Seiemmezzo SCR tiene una importante rebaja de 850 euros, lo que deja su precio en unos accesibles 6.140 euros. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad para hacerla tuya.