CF MOTO acerca al gran público una de sus motos más buscadas
En CF Moto han convertido en accesible una de sus motos más buscadas, lo que ha provocado que mucha gente ya comience a plantearse su compra próximamente. Y es que, si buscas una sport turismo, la 650 GT puede ser la solución perfecta, al contar con todo lo que necesitas, con una gran combinación entre prestaciones, equipamiento y diseño, así como un precio razonable. Desde hace unos años, se mantiene igual, al no necesitar de grandes cambios ni de actualizaciones.
El propulsor que equipa esta moto es de dos cilindros en línea, con una potencia anunciada de 55 CV a 8.250 revoluciones por minuto. La cilindrada es de 650 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica, y al contar con un depósito de combustible de 19 litros, esto se traduce en una autonomía realmente elevada, para no tener que preocuparte por parar a repostar en caso de que desees hacer una ruta larga, algo importante.
En su equipamiento, destaca la iluminación full LED, la pantalla regulable, los modos de conducción o la instrumentación digital, mientras que el diseño es realmente moderno, atractivo y elegante. Al ser una moto pensada para hacer trayectos largos, el asiento es bastante amplio y sobre todo cómodo, mientras que el peso total del conjunto es de 226 kilos. Sin duda alguna, es uno de los modelos más convincentes que han llegado desde China en estos últimos años.
La CF Moto 650 GT puede ser tuya a cambio de 5.699 euros
Pensábamos que la CF Moto 650 GT tendría un coste algo más elevado, pero lo cierto es que hemos recibido una grata sorpresa tras comprobar que apenas hace falta poner un total de 5.699 euros encima de la mesa. En relación calidad precio, tenemos dudas de que pueda haber algo más convincente.