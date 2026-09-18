La BMW F 450 GS tiene una alternativa más ligera que no renuncia a la aventura

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 11:47h.

Es una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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A la BMW F 450 GS le ha salido un duro rival, pues la Hero Xpulse 421 no tiene absolutamente nada que envidiarla. Es sorprendentemente ligera, y muy polivalente, lo que le permite ir sin ningún problema por el asfalto, o realizar rutas off road. Está muy cerca de ser una realidad en el mercado europeo, y todos los detalles que hemos podido conocer hasta el momento dejan claro que es una moto increíble, y una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar.

El motor que equipa es de un solo cilindro, con una cilindrada de 421 centímetros cúbicos, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, y con quickshifter bidireccional equipado. Las prestaciones que ofrece son de 45 CV de potencia, con un par máximo de 40 Nm, así que es una moto perfectamente apta para aquellos usuarios que tan solo disponen del carné A2. Y no le faltan el control de tracción, el control de crucero, el ABS de doble canal desconectable o los distintos modos de conducción.

Algo que también es imposible que no llame la atención en esta moto son las formas anatómicas de su depósito, los estribos metálicos con una contundente sujeción superior y una parilla portabultos trasera para acoger el equipaje. En cuanto al panel de instrumentos que exhibe este modelo, se encuentra una pantalla TFT con conectividad para smartphones, adaptándose a las últimas tecnologías. En resumen, no cabe duda de que es una moto maravillosa.

El precio de la Hero Xpulse 421 aún es una incógnita

De lo que todavía no tenemos constancia es del precio que costará esta Hero Xpulse 421. No se ha revelado con exactitud, aunque creemos que será una de las más baratas del mercado, otro motivo más para querer conseguirla.