Ni R 1300 GS, ni F 900 GS, la todoterreno más esperada de BMW llega en 2026, pero a finales de año

Una de sus principales virtudes es que dispone de regulación autoadaptable

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

BMW tiene una serie de modelos todoterreno que generan una enorme expectación, y que ya están entre las más esperadas del año. Por ejemplo, aquí se puede mencionar la R 1300 GS y la F 900 GS, aunque hoy nos queremos detener en la R 1300 GS Adventure. Nos ha enamorado desde que la hemos visto, gracias a todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace. Sus prestaciones son increíbles, y está realmente bien equipada, por lo que es una maravilla.

Tienes la posibilidad de equiparle una serie de extras con el paquete Enduro Pro, para dominar los terrenos más exigentes, incluso en condiciones climatológicos adversas. Gracias al Riding Assistant, puedes evitar cualquier tipo de sorpresa desagradable, y te garantiza una combinación de seguridad, tranquilidad y tecnología. Y una de sus principales virtudes es que dispone de regulación autoadaptable, pues nada más arrancar, se eleva 30 milímetros su altura, y se baja poco antes de parar, para que te sea más cómodo.

Esta BMW R 1300 GS Adventure cuenta con un asistente de cambio de marchas automático, y un motor que lo sitúa entre las mejores del sector. La cilindrada es de 1300 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica, y es capaz de entregar una potencia de 145 CV a 7.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 149 Nm a 6.500 rpm, una locura. Algo que convierte esta moto, de 269 kilos de peso, en un auténtico avión.

La BMW R 1300 GS Adventure costará cerca de 25.000 euros

Esta BMW R 1300 GS Adventure tendrá un precio de venta de 25.000 euros, aunque las últimas novedades indican que lo más probable es que haya que esperar a finales de año para que pueda llegar a los concesionarios.