Cuesta menos que una Ducati, con un marcado carácter deportivo, la naked que sorprende a todos

Coches y Motos 30 SEP 2026 - 15:41h.

Tiene una pantalla TFT a todo color con conectividad

Más bonita que la Ducati, artesanal, hecha en Francia

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Cuando hablamos de las mejores naked que hay en el segmento, mucha gente comete el error de pensar directamente en Ducati, ignorando el resto de las opciones que hay. Pero en Aprilia tienen un modelo en el catálogo que creemos que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra marca, y que destaca por un increíble y marcado carácter deportivo. Es el caso de la Tuono 660, que dispone de todo lo que le hace falta para sorprender y marcar las diferencias.

Es una moto excitante gracias a su combinación de prestaciones y a su dotación electrónica, con una IMU de dos ejes. Esto implica la pérdida del ABS en curva, y tampoco dispone de quickshifter bidireccional, mientras que la relación del cambio se ha acortado. Pero sigue siendo una moto sublime, con un frontal afilado, al que se le han incorporado unos alerones aerodinámicos, mientras que también cuenta con faros de iluminación full LED.

El motor que utiliza esta moto es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 95 CV, aunque se puede limitar para el carné A2. Es de fácil manejo, gracias en parte a su cuidada ergonomía que la hace tan cómoda, y entre sus apartados diferenciales se encuentran el acelerador ride by wire con distintos modos de conducción, el control de tracción, el control anti-wheelie, el contrl de velocidad de crucero o el embrague anti-rebote. Y en la instrumentación, tiene una pantalla TFT a todo color con conectividad.

La Aprilia Tuono 660 cuesta 10.949 euros

Para conseguir la Aprilia Tuono 660 no hace falta que realices ninguna inversión estratosférica ni fuera de mercado. Bastará con poner encima de la mesa un total de 10.949 euros, algo que nos parece una auténtica ganga.