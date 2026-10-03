Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Ducati Monster y con un precio más razonable

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 10:49h.

Para tenerla, lo único que se necesita es hacer un desembolso total de 9.850 euros

Ducati convierte la dragster en una moto más espectacular

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Siempre que se habla de la Ducati Monster, se tiende a ignorar el resto de las propuestas similares que ofrece el mercado, y que no son pocas en absoluto. Por ejemplo, una moto que a nosotros nos encanta y que nos parece muy difícil de superar es la Moto Guzzi V7 Stone, que sufrió una importante remodelación en 2025, con muchas mejoras y actualizaciones. En 2026, sin embargo, tan solo se han añadido un color más para elegir, como es el beige, que se suma al negro y al azul.

Dentro de la actualización que sufrió, queremos destacar que recibió la homologación Euro 5+, además de mejorar la potencia del motor, el diseño de la interfaz de la instrumentación o el diseño de los paneles laterales. En su interior, sigue escondiendo un propulsor en V transversal, refrigerado por aire, con dos válvulas por cilindro, de 853 centímetros cúbicos de cilindrada. Esto se traduce en una potencia de 67,3 CV a 6.900 revoluciones por minuto, con un par máximo de 79 Nm a 4.400 rpm.

Es un motor agradable y con mucho empuje desde bajas revoluciones, que también cuenta con acelerador electrónico, lo que se encarga de gestionar el control de tracción, los dos modos de conducción o el ABS desarrollado por Continental. Se incluye de serie el control de velocidad de crucero, mientras que la ergonomía ha sido analizada a fondo para que sea lo más cómoda posible. Y en la instrumentación digital, nos topamos con una pantalla LCD de forma circular y elegante.

La Moto Guzzi V7 Stone cuesta 9.850 euros

Si te decides a la hora de conseguir esta Moto Guzzi V7 Stone, tienes que saber que lo único que se necesita es hacer un desembolso total de 9.850 euros, lo que pensamos que es un precio más que correcto.