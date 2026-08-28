Para muchos, mejor que la Ducati Multistrada V2, con una tecnología completa y gran estabilidad

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 02:43h.

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Sabemos que la Ducati Multistrada V2 es una moto impresionante, pero hay otras opciones que no se quedan atrás y que cumplen con los requisitos necesarios para que también puedan ser consideradas como aciertos seguros. Y nosotros queremos detenernos en la Moto Guzzi V 100 Mandello S, que es la versión más equilibrada dentro de la firma italiana, siendo una sport turismo muy completa, y que se ha ido renovando y actualizando con el paso de los años.

En la parte ciclo, podemos destacar las suspensiones semi activas Öhlins Smart EC 2.0, que se adaptan de manera automática al estilo de conducción, y al estado del asfalto. Calibra el hidráulico de la horquilla, el amortiguador y el amortiguador de la dirección, y la configuración se realiza mediante los botones situados en el manillar. El motor que equipa es de dos cilindros en V, con una cilindrada de 1042 centímetros cúbicos, que entrega 115 CV de potencia y un par máximo de 105 Nm.

La IMU de seis ejes se encarga de gestionar todo, como el control de velocidad de crucero, el cornering ABS, los cuatro niveles del control de tracción, los tres mapas de motor o los cuatro modos de conducción. Y en la instrumentación, lo que podemos encontrar es una pantalla TFT de cinco pulgadas con un manejo intuitivo y con conectividad, que te permite tener todo a tu alcance, así que es un extra más que le añade puntos.

La Moto Guzzi V 100 Mandello S cuesta 19.650 euros

Lejos de lo que podías pensar, esta Moto Guzzi V 100 Mandello S tiene un coste bastante razonable. Porque no implica de ninguna inversión astronómica, y bastará con que desembolses un total de 19.650 euros, lo que a todos nos parece una cifra más que adecuada.