Más rutera y, para muchos, una alternativa mejor que la Ducati Multistrada V2

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 14:39h.

Su principal punto fuerte se encuentra en el motor

Ducati revoluciona la forma de cambiar las marchas

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Si buscas una alternativa más económica que la Ducati Multistrada V2, en Moto Guzzi podrás encontrar un modelo que encaje perfectamente en estas características. Porque la V 100 Mandello es un acierto garantizado, y para muchos, incluso es una elección más acertada, al ser una sport turismo muy innovadora, y cuyo lanzamiento significó un punto de inflexión en la marca italiana. Además, en 2025 sufrió una serie de mejoras realmente llamativas.

Entre ellas, se encuentran el sistema de radar opcional, una transmisión más suave, un protector del radiador con diferente diseño, más colores a elegir o la ansiada homologación Euro 5+. Y su principal punto fuerte se encuentra en el motor, que es de 1042 centímetros cúbicos de cilindrada, con una refrigeración líquida, anclado a un chasis tubular de acero. Es capaz de rendir a una potencia de 115 CV, mientras que el par máximo se sitúa en 105 Nm.

La IMU de seis ejes se encarga de gestionar elementos como el control de velocidad de crucero, el ABS, el acelerador ride by wire, los tres mapas de motos, los cuatro modos de conducción, los cuatro niveles de control de tracción o el freno motor en tres niveles. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas que te proporciona toda la información que necesitas, además de contar con materiales de gran calidad en la parte ciclo.

La Moto Guzzi V 100 Mandello tiene un descuento de 1.500 euros

Algo que también provoca que esta Moto Guzzi V 100 Mandello sea accesible para todos los públicos es el hecho de que cuente con un sensacional descuento, de hasta 1.500 euros, lo que deja el precio definitivo en unos apetecibles 14.900 euros. No cabe duda de que es una auténtica ganga.