Audi tiene un eléctrico que supera los 1.300 kilómetros de autonomía con una sola carga

Coches y Motos 28 SEP 2026 - 22:41h.

La marca premium ha dado un paso adelante con sus eléctricos

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Un Audi A6 Sportback e-tron performance recorrió 1.338 kilómetros sin conectarse a un cargador y estableció un récord Guinness. La cifra supera con enorme margen los 777 kilómetros WLTP homologados por esa versión, pero no procede de una batería secreta. El coche utilizó su configuración de serie y el piloto Miko Marczyk exprimió cada detalle relacionado con la eficiencia durante 45 horas.

El resultado no describe la autonomía normal en autopista ni debe utilizarse como promesa para un comprador. Sí demuestra hasta dónde pueden llegar una carrocería muy aerodinámica, una batería grande, una regeneración potente y una conducción extremadamente cuidadosa. Audi construyó la base técnica; el récord apareció al utilizarla en condiciones favorables y con una disciplina difícil de repetir.

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Una berlina diseñada para gastar muy poca energía

El A6 Sportback e-tron mide 4,93 metros y mantiene una silueta baja, con techo que desciende suavemente y una trasera cortada para ordenar el aire. Su coeficiente de 0,21 lo convierte en el Audi de calle más aerodinámico de la historia. Tiradores enrasados, bajos carenados y entradas de aire controladas reducen pequeñas resistencias que durante cientos de kilómetros terminan importando mucho.

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La versión performance utiliza una batería neta de 94,9 kWh y un motor trasero de 270 kW, equivalentes a 362 CV. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, aunque durante el reto esa potencia quedó muy lejos de ser la prioridad. El consumo final fue de solo 7,09 kWh/100 km, aproximadamente la mitad de los 14,0 a 15,9 homologados.

El sistema eléctrico trabaja a 800 voltios y permite recargas muy rápidas cuando se utiliza el coche de forma normal. Esa arquitectura reduce pérdidas y calor, mientras la gestión térmica mantiene la batería en un rango eficiente. Son ventajas invisibles que también ayudaron cuando cada vatio contaba.

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Regenerar, anticipar y evitar cualquier brusquedad

El A6 e-tron puede recuperar hasta 220 kW al frenar y gestionar mediante regeneración aproximadamente el 95 % de las deceleraciones cotidianas. Marczyk aprovechó esa capacidad leyendo el tráfico con mucha antelación. Levantar el acelerador pronto resulta más eficiente que llegar deprisa y desperdiciar energía en una frenada intensa.

La presión correcta de los neumáticos redujo la resistencia a la rodadura. Las aceleraciones fueron suaves, la velocidad se mantuvo contenida y los modos del coche se utilizaron con conocimiento. No hubo un truco aislado, sino una suma constante de decisiones pequeñas durante casi dos días.

Cuarenta y cinco horas bajo una temperatura favorable

El recorrido se realizó en Polonia, con tráfico real y una temperatura media de 15 grados. Hubo momentos cercanos a siete grados y tramos de hora punta, aunque se evitaron el frío o el calor extremos que disparan el consumo. Mantener una marcha lenta durante muchas horas fue tan importante como la tecnología.

En un viaje corriente nadie buscará reproducir 1.338 kilómetros: la duración sería incompatible con un desplazamiento normal. Lo valioso es comprobar que el A6 e-tron posee una eficiencia de fondo excepcional. Su aerodinámica, la batería de 94,9 kWh y la regeneración explican que homologue 777 kilómetros y permitieron ir muchísimo más lejos al límite. Audi no ha creado un coche cotidiano de 1.300 kilómetros, pero sí un eléctrico capaz de superar esa distancia con una sola carga cuando todo se orienta a conseguirlo.

El récord convierte datos técnicos bastante abstractos en una demostración física difícil de ignorar incluso para quienes todavía desconfían de la autonomía eléctrica.