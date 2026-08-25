El Audi que no parece un Audi llega a Europa

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 22:44h.

La marca alemana tiene un eléctrico en China que sorprende por su diseño

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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Durante décadas, reconocer un Audi ha sido relativamente sencillo. Los cuatro aros, una imagen elegante y generalmente sobria y una identidad visual muy definida han acompañado a prácticamente todos sus modelos. Sin embargo, la marca alemana ha tomado un camino completamente diferente en China con unos coches que llevan el nombre AUDI, pero que prescinden incluso de su histórico logotipo.

Estos modelos fueron concebidos específicamente para el mercado chino y, oficialmente, no deberían comercializarse en Europa. Eso no ha impedido que algunas unidades hayan comenzado a llegar al Viejo Continente mediante importadores independientes, generando una situación tan curiosa como potencialmente problemática para la compañía alemana.

El AUDI E5 Sportback rompe con todo lo conocido

El principal protagonista de esta historia es el AUDI E5 Sportback, un eléctrico desarrollado para China que resulta difícil relacionar visualmente con los modelos que Audi comercializa habitualmente en España.

En lugar de los cuatro aros aparece simplemente la palabra AUDI escrita en mayúsculas. También desaparece buena parte del lenguaje de diseño tradicional de la compañía para dar paso a una estética mucho más futurista.

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Detrás de este proyecto se encuentra la colaboración de Audi con el fabricante chino SAIC. El objetivo era desarrollar vehículos específicamente adaptados a los gustos del consumidor chino, especialmente exigente en aspectos como conectividad, pantallas, software y tecnología.

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El resultado es un producto que conserva el nombre de Audi, pero que interpreta la marca desde una perspectiva completamente diferente.

Hasta 787 CV para el Audi más peculiar

El E5 Sportback tampoco pasa desapercibido por sus prestaciones. La gama cuenta con diferentes configuraciones mecánicas y las versiones más potentes pueden alcanzar aproximadamente 787 CV.

Se trata, por tanto, de cifras propias de coches de altísimas prestaciones. A ello se suma una autonomía que puede superar los 600 kilómetros en determinadas configuraciones según el ciclo de homologación utilizado en China.

El interior sigue una filosofía igualmente tecnológica. Las grandes superficies digitales tienen un enorme protagonismo y la experiencia a bordo está diseñada pensando especialmente en los hábitos de los consumidores chinos.

Los primeros coches ya están llegando a Europa

Aunque Audi no comercializa oficialmente el E5 Sportback en Europa, algunos importadores han encontrado una oportunidad de negocio. Las primeras unidades han comenzado a llegar desde China para posteriormente realizar los trámites necesarios para su matriculación.

Evidentemente, comprar uno de estos coches no resulta tan sencillo como acudir a un concesionario Audi convencional.

El precio final puede aumentar considerablemente debido al transporte, impuestos, homologación y diferentes costes relacionados con la importación. Además, pueden aparecer problemas con determinados servicios digitales, actualizaciones, reparaciones o disponibilidad de recambios.

Audi podría encontrarse con un problema inesperado

La llegada de estos vehículos genera también una situación delicada para el fabricante. Audi desarrolló esta nueva familia de modelos específicamente para China y no tiene previsto comercializarla oficialmente en Europa.

La importación independiente puede alterar esa estrategia y provocar incluso conflictos legales si aumenta el número de unidades que llegan al continente.

No sería la primera vez que una marca del Grupo Volkswagen intenta impedir la importación paralela de modelos chinos hacia Europa.

Un Audi diferente a cualquier otro

El E5 Sportback representa perfectamente cómo está cambiando la industria del automóvil. Las marcas europeas ya no se limitan a adaptar sus coches para China, sino que desarrollan productos completamente diferentes para competir allí.

Audi ha llevado esta estrategia hasta el extremo creando vehículos que ni siquiera utilizan los cuatro aros.

Lo sorprendente es que esos coches concebidos exclusivamente para China ya están encontrando el camino hacia Europa. Y aunque su compra presenta importantes complicaciones, conducir uno de los Audi más extraños y exclusivos puede convertirse precisamente en su mayor atractivo.