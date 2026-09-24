Audi democratiza uno de sus compactos más deseados

Coches y Motos 24 SEP 2026 - 18:07h.

El A3 es uno de los compactos más atractivos entre los premium

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi A3 fue uno de los coches que convirtieron el compacto premium en algo relativamente habitual. Permitía acceder a la imagen, el cuidado interior y la tecnología de la marca sin dar el salto económico y dimensional a una gran berlina. Su versión actual continúa desempeñando esa función.

En septiembre de 2026, el A3 Sportback parte oficialmente de 33.770 euros. Sigue siendo más caro que numerosos compactos generalistas, pero queda lejos de lo que cuestan los Audi de categorías superiores. Además, comparte con ellos buena parte de su presentación digital y una calidad de uso fácil de apreciar.

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Una imagen premium sin excesos

La actualización modificó la parrilla Singleframe, ahora más plana y sin un marco tan marcado. Los faros son finos y las entradas laterales aportan anchura, aunque el coche conserva unas proporciones clásicas y reconocibles.

De perfil aparecen un capó relativamente bajo, cinco puertas y un techo que cae con suavidad. No intenta parecer un SUV ni exagera la deportividad. Los acabados S line añaden paragolpes y llantas más llamativos, pero incluso la configuración de acceso mantiene una presencia cuidada.

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La trasera utiliza pilotos horizontales y un portón sencillo. Hay suficientes líneas para aportar carácter sin convertir la carrocería en algo difícil de mirar. Esa discreción permite que un A3 envejezca con bastante naturalidad.

Calidad percibida donde más importa

El puesto de conducción incorpora instrumentación digital y una pantalla central integrada en el salpicadero. Audi conserva varios mandos físicos y una distribución orientada hacia quien conduce, evitando depender completamente de superficies táctiles.

Los materiales principales tienen buen tacto y las uniones transmiten solidez. Algunas zonas inferiores son más sencillas que en anteriores generaciones, pero la postura, los asientos y la respuesta de los controles mantienen una sensación de coche bien construido.

El maletero ofrece alrededor de 380 litros en las versiones convencionales. No lidera la categoría, aunque permite asumir la utilización habitual de una pareja o una familia pequeña. Las plazas traseras admiten adultos y el formato de cinco puertas facilita el acceso.

La etiqueta ECO sin cambiar de segmento

La gama incluye motores de gasolina y diésel, además de alternativas microhíbridas asociadas al cambio S tronic. El 1.5 TFSI de 116 CV con apoyo eléctrico obtiene la etiqueta ECO y homologa consumos contenidos sin necesitar recarga externa.

También existen versiones más potentes y un híbrido enchufable para quien pueda cargar habitualmente. Esta variedad permite adaptar el coche a ciudad, autopista o recorridos mixtos sin abandonar la misma carrocería.

El A3 no democratiza el automóvil premium convirtiéndose en un coche barato. Lo consigue ofreciendo acceso a una marca deseada mediante un tamaño manejable, motores razonables y un precio de partida que todavía puede compararse con compactos generalistas muy equipados.

Ahí conserva todo su sentido. Resulta fácil de conducir, tiene una imagen elegante y ofrece tecnología suficiente sin abrumar. Para quien valore más la calidad cotidiana que una potencia espectacular, el A3 básico continúa siendo una de las puertas de entrada más equilibradas al territorio premium.