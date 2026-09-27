Audi sorprende con un diseño que lleva su apuesta por la pureza a una nueva era eléctrica

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 12:03h.

El nuevo A6 es uno de los mejores exponentes del nuevo lenguaje de diseño de la marca alemana

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi A6 e-tron interpreta la berlina eléctrica sin recurrir a una carrocería excesivamente alta ni a una sucesión de adornos futuristas. Es largo, bajo y muy limpio, con una silueta Sportback que ayuda tanto a la elegancia como a la eficiencia. El resultado recupera parte de la sobriedad que hizo reconocibles a los mejores Audi.

La pureza mencionada en el titular no consiste en borrar todos los detalles. Está en reducirlos, integrarlos mejor y permitir que las proporciones hagan buena parte del trabajo. Incluso los sensores y las entradas de refrigeración quedan disimulados dentro de un frontal que parece mucho más sencillo de lo que realmente es.

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Un frontal eléctrico sin una enorme parrilla falsa

Las luces diurnas ocupan una posición elevada y utilizan pequeños segmentos configurables. Los faros principales quedan debajo, oscurecidos y casi escondidos cuando el coche está apagado. Entre ambos aparece una superficie cerrada del color de la carrocería que evita fingir una entrada de aire innecesaria.

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El capó desciende suavemente y los pasos de rueda aportan la anchura justa. Audi mantiene su conocida precisión visual, aunque esta vez las líneas no compiten entre sí. El coche parece avanzado sin necesidad de recurrir a formas extrañas.

De perfil se entiende buena parte de su eficiencia. El techo forma un arco continuo hasta el portón, los tiradores quedan enrasados y los bajos están carenados. El coeficiente aerodinámico puede acercarse a 0,21, una cifra que ayuda a reducir consumo y ruido a velocidades elevadas.

Una trasera limpia, pero nada anónima

Los pilotos OLED disponibles recorren toda la anchura y pueden mostrar distintos dibujos. Por debajo, el portón mantiene una superficie lisa y el difusor oscuro aporta profundidad sin imitar tubos de escape. La tercera luz de freno proyecta una franja elevada que hace parecer el coche todavía más ancho.

El formato Sportback permite acceder al maletero mediante un gran portón, mientras que el Avant ofrece una zona posterior más vertical para quien necesite mayor facilidad de carga. Ambas carrocerías mantienen la misma idea: elegancia sin sacrificar por completo la utilidad diaria.

Dentro aparece el Audi Digital Stage, formado por instrumentación y una gran pantalla central curvada. El pasajero puede disponer de otra superficie independiente. La tecnología es abundante, pero el salpicadero horizontal y los materiales oscuros evitan que el habitáculo parezca una sala de juegos.

Una plataforma eléctrica preparada para viajar

Las versiones de mayor autonomía pueden superar los 750 kilómetros WLTP. La arquitectura de 800 voltios permite cargar a potencias cercanas a 270 kW, recuperando una cantidad considerable de energía durante una parada breve en una estación compatible.

La gama incluye configuraciones de propulsión trasera y alternativas quattro con dos motores. Las más potentes ofrecen prestaciones propias de un deportivo, aunque el A6 e-tron se disfruta especialmente por su silencio, estabilidad y facilidad para cubrir largas distancias.

Audi ha trasladado su tradicional búsqueda de limpieza hacia una plataforma completamente eléctrica. Los faros divididos, las manillas enrasadas y la gran trasera iluminada son modernos, pero no rompen la silueta. Esa contención consigue algo poco habitual: el A6 e-tron parece nuevo sin dar la impresión de que su diseño vaya a caducar cuando aparezca la siguiente moda.