Un compacto atractivo y más accesible que, para muchos, es el rival barato del Audi A3
Opel no juega en la liga de Audi, pero el Astra es un compacto top
El Audi que no parece un Audi llega a Europa
El Opel Astra y el Audi A3 pertenecen oficialmente al mismo segmento, pero sus precios actuales dejan bastante claro que juegan en zonas diferentes del mercado. El Astra Hybrid 145 parte de 31.150 euros antes de posibles campañas adicionales, mientras que un A3 Sportback arranca por encima de los 33.000 euros y aumenta rápidamente al añadir cambio automático y equipamiento.
La diferencia se vuelve más interesante al observar lo que ofrece el Opel. Tiene etiqueta ECO, cambio automático en su versión híbrida, un maletero aprovechable y una carrocería que dejó atrás la imagen conservadora de anteriores generaciones.
Un Astra que entra por los ojos
Opel utiliza el denominado Vizor para dar personalidad al frontal. Una pieza negra une visualmente los faros y la zona central, mientras que el emblema queda colocado justo en medio. Es una solución sencilla que permite reconocer el coche inmediatamente.
La carrocería tiene líneas bastante tensas, un capó plano y un techo que desciende suavemente hacia el portón. Los acabados GS añaden llantas y detalles que refuerzan la apariencia deportiva sin necesidad de recurrir a enormes alerones.
El Audi A3 continúa transmitiendo una imagen más premium, especialmente en acabados altos. El Astra responde con una presencia moderna que evita que la diferencia de categoría resulte tan evidente desde fuera como podría sugerir el precio.
Un híbrido de 145 CV que encaja muy bien como coche diario
El Astra Hybrid desarrolla 145 CV y utiliza una transmisión automática electrificada. La pequeña batería permite realizar maniobras y determinados momentos de conducción urbana con el motor de gasolina apagado.
No hay que enchufarlo. El sistema recupera energía durante las frenadas y obtiene la etiqueta ECO, algo especialmente útil para quien se mueva habitualmente por zonas urbanas sujetas a restricciones.
Opel también ofrece diésel, eléctrico y un híbrido enchufable de 195 CV. Esa variedad permite escoger tecnología sin abandonar el mismo formato, aunque el Hybrid es probablemente el punto más lógico para quien quiera contener el precio.
Tecnología suficiente sin entrar en territorio premium
Dentro aparecen dos pantallas colocadas dentro de una misma superficie horizontal. La instrumentación queda frente al conductor y el multimedia ocupa la zona central. Opel conserva accesos físicos para determinadas operaciones, evitando convertir cada ajuste cotidiano en una búsqueda dentro de un menú.
El equipamiento Edition ya cubre las necesidades básicas, mientras que GS y Ultimate añaden elementos de confort y apariencia. El maletero y las plazas posteriores permiten utilizarlo como coche familiar sin recurrir a un SUV.
El Audi A3 ofrece materiales más cuidados en determinados puntos, mayor capacidad de personalización y una imagen de marca difícil de igualar. Pero el Astra no necesita derrotarlo en esos terrenos para convertirse en su rival accesible.
Su argumento es ofrecer la experiencia esencial de un compacto moderno —buen diseño, cambio automático, etiqueta ECO, tecnología y espacio razonable— por menos dinero. Para quien quiera un coche de este tamaño y no necesite pagar por el emblema premium, el Opel tiene mucho sentido.