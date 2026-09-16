Más atractivo, económico y, para muchos, mejor que el Opel Astra

Coches y Motos 16 SEP 2026 - 21:14h.

Peugeot ha convertido al 308 en una de sus mejores armas

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 308 comparte buena parte de su base técnica con el Opel Astra, pero ha construido alrededor de ella un coche con una personalidad mucho más fuerte. Su frontal afilado, los pilotos posteriores de aspecto tridimensional y el interior i-Cockpit consiguen que parezca más especial sin abandonar el terreno de los compactos asequibles.

La gama incluye gasolina, diésel, hibridación ligera, mecánicas enchufables y una alternativa eléctrica. Esa variedad permite buscar la combinación adecuada de etiqueta, consumo y precio sin cambiar de modelo. Para quien valore diseño y una conducción suave, el 308 puede encajar mejor que su pariente alemán.

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Un compacto que todavía hace girar cabezas

Los faros son muy estrechos y quedan unidos visualmente a una parrilla formada por pequeñas piezas. Las luces diurnas descienden por el paragolpes y hacen que el frontal parezca más bajo. El nuevo emblema de Peugeot ocupa el centro y encaja mejor que un logotipo convencional en un coche tan trabajado.

La carrocería mantiene un capó relativamente largo y una línea de techo que cae suavemente hacia atrás. No sacrifica las puertas posteriores ni convierte las plazas traseras en un espacio testimonial, pero consigue una imagen más dinámica que la del Astra.

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Detrás aparecen tres trazos luminosos a cada lado y una franja oscura que recorre el portón. Es una solución muy característica de Peugeot y evita que el diseño dependa únicamente del frontal.

El i-Cockpit le da una personalidad propia

El volante pequeño y la instrumentación elevada crean una postura diferente. Cuando el ajuste encaja con la estatura de quien conduce, la información queda cerca de la línea de visión y el coche transmite una respuesta ágil incluso a velocidades normales.

La pantalla central concentra numerosas funciones, aunque Peugeot conserva accesos configurables para evitar recorrer continuamente los menús. Los materiales y las formas del salpicadero aportan una apariencia más elaborada que la de muchos compactos de precio parecido.

El maletero alcanza hasta 412 litros en las versiones híbridas ligeras y diésel. La capacidad se reduce en el enchufable y el eléctrico debido a la colocación de sus componentes, por lo que conviene comparar exactamente la mecánica elegida.

Un híbrido ligero suave y razonable

El Hybrid de 145 CV utiliza un motor de gasolina y una transmisión automática electrificada. Puede apagar el propulsor térmico durante determinadas fases y mover el coche con electricidad en maniobras o recorridos muy breves.

Su consumo homologado se sitúa alrededor de los cinco litros, según acabado y ruedas. Recibe la etiqueta ECO y no necesita conectarse a un cargador, una combinación cómoda para quien alterna ciudad y carretera.

El Astra dispone de una mecánica muy parecida porque ambos pertenecen al mismo grupo. La diferencia se encuentra en el envoltorio, la postura de conducción y la configuración del equipamiento. Los precios promocionales de las versiones equivalentes quedan bastante próximos, de modo que no tendría sentido fabricar una superioridad económica inexistente.

El 308 resulta más atractivo y puede ser mejor para quien busque un compacto con carácter, buen maletero y una cabina distinta. No gana por utilizar una tecnología exclusiva, sino por aprovechar los mismos componentes para ofrecer una experiencia visual y de conducción con bastante más personalidad.