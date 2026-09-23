Compacta, manejable y pensada para hacer kilómetros, esta BMW es un acierto asegurado

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 22:14h.

Es una trail de media cilindrada, ideal para aquellos que piensen en devorar kilómetros, y que no se quieran gastar ninguna fortuna

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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No se nos ocurren muchas motos mejores, en caso de que te gusten las aventureras, que esta BMW F 800 GS. Es una trail de media cilindrada, ideal para aquellos que piensen en devorar kilómetros, y que no se quieran gastar ninguna fortuna. Además, es compacta y fácil de manejar, lo que permite disfrutar incluso a los conductores con menos experiencia. Y no va falta de equipamiento ni de la más avanzada tecnología, para hacerla más completa.

Cuenta con la homologación Euro 5+, y presume de un propulsor de 895 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 87 CV, aunque se puede limitar en caso de que solo tengas el carné A2. Incorpora, también de serie, dos modos de conducción, control dinámico de tracción y ABS Pro, y el motor va anclado a un chasis de acero al que acompañan unas suspensiones más modestas, y con una horquilla convencional sin posibilidad de regulación.

Pasando al equipamiento del que hemos hablado al principio, lo más destacable es la iluminación full LED, el cubre manos, los puños calefactables o la pantalla TFT de 6,5 pulgadas que antes era analógica. Y, de manera opcional, también se pueden equipar algunos extras, como la llave inteligente de proximidad o la llamada automática de emergencia. De lo que no nos cabe ninguna duda es que es un acierto asegurado, y una inversión sin ningún tipo de riesgo.

La BMW F 800 GS se puede conseguir a cambio de 11.180 euros

Y lo que se encarga de ponerle la guinda al pastel es el hecho de que esta BMW F 800 GS tenga un precio tan razonable, que te permite hacerla tuya si pagas un total de 11.180 euros. Sin duda, es una cifra más que justa y accesible para todos.