Para la mayoría, mejor que la BMW F 900 GS, con 80 CV, solo 204 kg y suspensiones de 240 mm

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 18:23h.

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Si buscas una moto cómoda, bonita y con buenas prestaciones off-road, hay una alternativa mucho más interesante que la BMW F 900 GS. Porque la Aprilia Tuareg 660 Rally es la elección más inteligente que puedes hacer, gracias a sus excepcionales cualidades, que la convierten en una compra segura, de la que no te vas a arrepentir jamás. Y cuenta con todo lo que le hace falta si deseas tener una moto perfecta para irte de ruta donde sea.

Guarda algunas diferencias con la versión original, como las decoraciones, la ligereza, las llantas reforzadas, el cubre cárter de aluminio, los neumáticos de tacos con cámara o el guía cadenas para el off-road. Y en la parte ciclo, destacan sus suspensiones de 240 milímetros, el amortiguador trasero KYB, los frenos Brembo o el peso total del conjunto, que se sitúa en unos irrisorios 204 kilos, lo que hacen que sea una de las más ligeras y agradables de conducir.

Si pasamos a lo que ofrece esta moto, se encuentra un propulsor de dos cilindros en el interior, con una potencia declarada de 80 CV, mientras que la cilindrada es de 660 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica. Y la electrónica destaca por detalles como el control de tracción, el control de velocidad de crucero, el freno motor, los cuatro modos de motor o el ABS desconectable. Y en la instrumentación, cuenta con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

La Aprilia Tuareg 660 Rally tiene una promoción increíble

Algo que también hay que destacar en la Aprilia Tuareg 660 Rally es que está disponible por un precio muy razonable, de 11.600 euros, gracias al excelente descuento de 1.500 euros que se le ha aplicado, con dos años de mantenimiento totalmente gratis.