Más bonita, accesible y, para algunos, incluso mejor que la Honda NX500

Coches y Motos 23 SEP 2026 - 12:07h.

Gustos hay de todo tipo, pero pensamos que la Brixton Crossfire 500 es imposible que no te encante

Honda inventa un motor que no pisa las gasolineras

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Gustos hay de todo tipo, pero pensamos que la Brixton Crossfire 500 es imposible que no te encante. Todos los usuarios que han tenido la oportunidad de verla de cerca o de probarla han coincidido en señalar que es una opción muy a tener en cuenta, y que no tiene que envidiar nada a ninguna. Por ejemplo, a la Honda NX 500, que suele ser una de las más destacadas del segmento. Y su precio es accesible para los bolsillos de todo el mundo.

Como destaca en todas las propuestas de la firma británica, cuenta con una estética realmente cuidada, empezando por el singular depósito de original estilo neo-retro, que dibuja una X, y siguiendo por el asiento alargado que termina en punta y hace de colín. El escape discurre por la parte inferior y culmina en un llamativo silencioso de tipo megáfono, en línea ascendente. Y en el apartado mecánico, equipa un propulsor de dos cilindros en línea y de refrigeración líquida.

Se sitúa al borde de lo permitido, 47,6 CV, para que sea apto para el carné A2, y la velocidad máxima que alcanza es de 160 kilómetros por hora, con un consumo bastante reducido, de cuatro litros por cada 100 kilómetros. En la parte ciclo, los frenos llevan la firma de J.Juan, mientras que las suspensiones son KYB, y el ABS tiene el sello de Bosch. La iluminación es full LED, y en la instrumentación, se encuentra una pantalla esférica que muestra toda la información que necesitas.

La Brixton Crossfire 500 cuesta 5.968 euros

Conseguir la Brixton Crossifre 500 es una magnífica oportunidad, al tener un coste de 5.968 euros, lo que nos parece una cifra muy apetecible y razonable. Así que, en caso de que tengas dudas, no lo pienses y haz esta inversión.