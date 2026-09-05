Brixton tiene una custom retro tan capaz que ni las grandes marcas pueden igualar sus posibilidades

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 15:14h.

Monta acelerador electrónico, que gestiona los dos modos de conducción

Brixton pone contra las cuerdas a las naked más caras con un modelo mucho más accesible

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Si eres un amante de las motos custom, y más concretamente, de aquellas que tengan un estilo retro, en Brixton han lanzado una que es impresionante, y que ni siquiera las grandes marcas son capaces de igualar. Porque la Cromwell 1200 es sorprendente de principio a fin, siendo el primer modelo de alta cilindrada de la firma que mantiene la esencia clásica de la marca, con una estética muy conseguida, con detalles cuidados a todos los niveles, y con varias tonalidades cromáticas.

En su interior se esconde un propulsor de dos cilindros en línea, de refrigeración líquida y seis velocidades, con una cilindrada de 1222 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia de 83 CV y un par máximo de 108 Nm. Monta acelerador electrónico, que gestiona los dos modos de conducción, además de control de tracción y control de velocidad de crucero. Sin duda alguna, es una de las mejores motos que existen dentro de la categoría.

En la parte ciclo, encontramos chasis de tubos de acero, un conjunto de suspensiones Kayaba compuesto por una horquilla convencional, un par de amortiguadores traseros o un equipo de frenos Nissin, con ABS desarrollado por Bosch. La iluminación es full LED, como no podía ser de otra manera, y en la instrumentación se encuentra la pantalla TFT de forma circular, que va en conjunto con el estilo clásico de toda la moto. Y existe una alternativa más enfocada hacia el off-road.

La Brixton Cromwell 1200 cuesta 10.399 euros

No podemos estar más contentos con el precio que tiene esta Brixton Cromwell 1200, que puede ser tuya en caso de que pagues 10.399 euros, un precio totalmente razonable. Sin duda alguna, es una inversión que vas a celebrar durante mucho tiempo, y de la que te alegrarás enormemente.