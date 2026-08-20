Brixton pone contra las cuerdas a las naked más caras con un modelo mucho más accesible
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La nueva Brixton es la moto más bonita del mercado
Brixton consigue poner contra las cuerdas a naked que son mucho más costosas, pero que te garantizamos que no ofrecen lo mismo que esta Crossfire 500. Porque es una moto excelente, con una potencia fuera de lo común, un avanzado nivel de equipamiento y de tecnología, una capacidad para viajar increíble y un diseño difícil de ignorar. Por todo esto, tenemos claro que hay muy pocas motos que se puedan colocar a su misma altura.
Cuenta con la homologación Euro 5+, algo que es indispensable hoy en día, y en el apartado mecánico se incluye un propulsor de dos cilindros en línea, de refrigeración líquida, que entrega una potencia de 47,6 CV, justo en el límite de lo permitido para el carné A2. La cilindrada es de 486 centímetros cúbicos, con un consumo homologado de cuatro litros por cada 100 kilómetros, y con una velocidad máxima declarada de 160 kilómetros por hora.
Las suspensiones son KYB, los frenos son de J.Juan y el ABS es de Bosch, con dos canales. Todas las luces son LED, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla esférica con abundante información, que te permite tener todo a tu mano cuando lo necesites. Y para acabar de rizar el rizo, se puede elegir libremente entre los dos colores que quieras para esta moto, teniendo como opciones disponibles el plata y el negro.
La Brixton Crossfire 500 cuesta 5.968 euros
Si te decides por la adquisición de esta Brixton Crossfire 500, tienes que saber que lo único que vas a necesitar es pagar un total de 5.968 euros, una cifra más que justificada y accesible, que convierte esta moto en una de las inversiones más inteligentes del mercado. No esperes más y hazte con ella, te garantizamos que no te vas a arrepentir nunca.