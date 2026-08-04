Suzuki convierte en accesible una de las naked más completas con un precio más competitivo

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 18:49h.

Gran oportunidad para adquirir por 1.000 euros menos de lo que costaba originalmente

No arrasa, pero Suzuki es una de las marcas más rentables

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En Suzuki han acercado a su clientela una de las naked más completas que tienen dentro del catálogo, con un precio que es más accesible y competitivo que nunca. La GSX 8 TT une la tradición y la modernidad, con una estética y un diseño neo retro que es imposible que pueda pasar desapercibido en ningún lado. Está disponible en dos colores diferentes, que nos resultan igual de bonitos y de apetecibles, como son el verde perla mate y el negro brillante glaseado.

Cuenta con un estilo retro muy marcado, con unos componentes y un diseño completamente actuales, con una posición de conducción cómoda y relajada, un paquete electrónico competitivo y una garantía de hasta ocho años, para que no tengas problemas. Su estética es lo que más nos convence, con un carenado superior que integra el faro LED delantero, una cúpula ahumada y unos espejos en el extremo del manillar.

El propulsor que tiene equipado es de dos cilindros en paralelo con doble árbol de levas, con refrigeración líquida, una caja de cambios de seis velocidades, quickshifter bidireccional y un consumo de combustible muy razonable, de 4,2 litros por cada 100 kilómetros. Tiene una cilindrada de 776 centímetros cúbicos, con una potencia de 82 CV, y no le faltan el control de tracción en tres niveles, el arranque rápido con una pulsación al botón, la selección de modos de potencia ni una pantalla TFT de cinco pulgadas a color.

Aprovecha el descuento de la Suzuki GSX 8 TT

Tienes una gran oportunidad para adquirir por 1.000 euros menos de lo que costaba originalmente la Suzuki GSX 8 TT. Esto implica que ahora puedes comprarla si pones encima de la mesa un total de 9.999 euros, lo que a todos nos resulta una cifra más que razonable.