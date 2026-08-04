La alternativa, para la mayoría con un diseño más atractivo, al Lexus LBX

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 09:05h.

Este SUV es un buen plan b al modelo japonés

Lexus saca el modelo del mercado

Compartir







El mercado de los SUV urbanos premium se ha convertido en uno de los más competitivos del momento. Cada vez son más los conductores que buscan un vehículo de tamaño contenido, con un buen nivel de equipamiento, tecnología de última generación y una imagen diferenciada. En este escenario, el Alfa Romeo Junior se presenta como una de las propuestas más interesantes, especialmente para quienes priorizan el diseño y las sensaciones al volante por encima de todo.

Aunque el Lexus LBX ha logrado hacerse un hueco gracias a su reconocida fiabilidad y su eficiente mecánica híbrida, el modelo italiano apuesta por una filosofía completamente distinta. Alfa Romeo ha querido crear un SUV que despierte emociones desde el primer vistazo, manteniendo intacta la esencia deportiva que ha acompañado a la marca durante décadas.

Un diseño italiano que marca la diferencia

Si hay un apartado en el que el Alfa Romeo Junior destaca especialmente es el estético. Su frontal incorpora la clásica parrilla triangular "Scudetto", uno de los elementos más representativos de la marca, acompañada por unos grupos ópticos LED de diseño muy afilado que le aportan una imagen moderna y agresiva.

La silueta combina unas proporciones compactas con una carrocería musculosa, pasos de rueda marcados y una línea de cintura ascendente que transmite dinamismo incluso cuando el vehículo está detenido. La parte trasera tampoco pasa desapercibida gracias a unos pilotos de diseño muy trabajado y a un portón con un aspecto deportivo que refuerza su personalidad.

En el interior se mantiene esa misma filosofía. El puesto de conducción está claramente orientado hacia el conductor y ofrece una posición más deportiva que la habitual en este segmento. La instrumentación digital, la pantalla central multimedia y la calidad de los materiales crean un ambiente moderno y sofisticado, mientras que la ergonomía facilita una conducción cómoda tanto en ciudad como en carretera.

Otro punto a destacar es su capacidad práctica. A pesar de tratarse de un SUV urbano, dispone de un maletero de 415 litros, una cifra que lo sitúa entre los modelos más espaciosos de su categoría y que permite afrontar con comodidad tanto el uso diario como los viajes de fin de semana.

PUEDE INTERESARTE EBRO renueva el s800 PHEV con más confort y tecnología

Motor híbrido eficiente y un precio muy competitivo

El Alfa Romeo Junior está disponible con una mecánica híbrida ligera que combina un motor de gasolina turboalimentado de 1,2 litros con un sistema eléctrico de 48 voltios. El conjunto desarrolla una potencia de 145 CV y trabaja junto a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, ofreciendo una conducción suave, rápida y especialmente agradable.

Gracias a esta tecnología obtiene la etiqueta ECO de la DGT, lo que supone importantes ventajas para circular por ciudad y acceder a las zonas de bajas emisiones. Además, su consumo homologado se sitúa alrededor de los 4,8 litros cada 100 kilómetros, una cifra que permite mantener unos costes de utilización muy contenidos.

Otro de los argumentos que juegan a su favor es el precio. Gracias a las promociones actuales, el Alfa Romeo Junior puede adquirirse desde 24.998 euros, una tarifa muy competitiva para un SUV de enfoque premium con este nivel de diseño, equipamiento y tecnología.

El equipamiento de serie incluye faros LED, climatizador automático, cuadro de instrumentos digital, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, asistentes de conducción, sensores de aparcamiento y numerosas ayudas a la seguridad que mejoran la experiencia de uso diaria.

Con una estética muy diferenciada, una mecánica híbrida eficiente de 145 CV, etiqueta ECO, un comportamiento dinámico propio de la tradición deportiva de Alfa Romeo y un precio especialmente atractivo, el Junior se posiciona como una de las alternativas más interesantes frente al Lexus LBX. Un SUV pensado para quienes buscan un vehículo práctico, pero que también quieren disfrutar de un diseño con auténtica personalidad y un carácter mucho más emocional que el de la mayoría de sus rivales.