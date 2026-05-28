Suzuki tiene una de las naked baratas que parecen premium por equilibrio y facilidad de conducción

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 04:13h.

Es mucho más barata de lo que la gente puede llegar a pensar en un principio

El nuevo Suzuki es, para muchos, el más guapo de la marca

Compartir







En Suzuki pueden presumir de tener una de las mejores motos naked que recordamos haber visto durante mucho tiempo, y que parece premium gracias a su equilibrio y facilidad de conducción. Sorprendentemente, es mucho más barata de lo que la gente puede llegar a pensar en un principio, cuando la ve por primera vez, y todo esto acaba por convertir a la SV 650 en una de las inversiones más inteligentes que se pueden realizar a día de hoy.

Es una naked de media cilindrada de estilo sencillo y elegante, con aspiraciones deportivas, que es perfecta para aquellos que buscan una moto divertida. Además, existe la posibilidad de limitarla para los usuarios que tan solo cuentan con el carné A2. En el interior, equipa un propulsor bicilíndrico en V de 645 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia total de 76,5 CV, y con un consumo realmente bajo, inferior a los cuatro litros por cada 100 kilómetros.

Tiene un carácter sencillo y dispone de muchas ayudas para la conducción, como el sistema low rpm assist, que facilita la circulación a muy baja velocidad, o el sistema Suzuki Easy Start, para que el motor se ponga en marcha pulsando un único botón. Todos los expertos coinciden en asegurar que este modelo es uno de los grandes aciertos de la firma nipona, y que es una compra segura y sin riesgo. Así que, si tenías dudas, deberían de quedar resueltas al instante.

El precio de la Suzuki SV 650 es de tan solo 7.969 euros

Otro de los puntos fuertes que tiene esta Suzuki SV 650 es su irrisorio coste, al poder adquirirla por una cifra que hasta nos parece difícil de creer. Y es que, por apenas 7.969 euros, es prácticamente imposible que encuentres nada mejor, o incluso parecido.