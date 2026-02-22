La Suzuki GSX-8S, la más bonita para la mayoría, sorprende por motor y precio

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 11:17h.

La capacidad es de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 82 CV

Suzuki recupera la icónica Hayabusa

En Suzuki siguen sorprendiendo con la GSX 8S, la que mucha gente considera que es la moto más bonita de la firma, y que han actualizado de nuevo, añadiéndole nuevos colores y algunos detalles. La base es la misma, conservando un motor que es fiable y que ofrece unas prestaciones excelentes, y con un precio que la hace ser muy competitiva frente a otras marcas europeas y chinas. Por lo tanto, se puede decir que es una compra segura y sin riesgo.

Lo primero que salta a la vista con esta GSX 8S es su estética agresiva, con ópticas LED, además de las ayudas electrónicas y un motor apto para aquellos que solamente tienen carné A2, teniendo la oportunidad de limitarlo. El propulsor es el mismo bicilíndrico de siempre, con una refrigeración líquida, que se incorporó por primera vez en 2024. La capacidad es de 776 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 82 CV, un sistema ride-by-wire, una caja de cambios de seis velocidades, shifter en subida y bajada de serie y un consumo de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros.

Cuenta con tres modos de conducción, un control de tracción ajustable en tres niveles de intervención y desconectable, y un sistema low RPM assist. Otra cosa que también consideramos que es necesario destacar es que la horquilla invertida no es regulable, y el amortiguador es regulable en precarga. Las pinzas de anclaje radial son con cuatro pistones, y tanto la horquilla como el amortiguador de bieletas llevan la firma de KYB, mientras que los frenos corren a cargo de Nissin.

Suzuki te ofrece una garantía de hasta ocho años

Es tu oportunidad para comprar esta Suzuki GSX 8S, que tiene un precio de 9.499 euros, lo que nos parece una ganga. Y lo mejor de todo es que incluye una garantía de hasta ocho años.