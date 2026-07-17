Kawasaki reduce el precio de la Z900, la naked que muchos consideran la referencia de su categoría

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 22:07h.

El motor de cuatro cilindros destaca por su suavidad y su buen funcionamiento

Kawasaki cambia la moto que todos queríamos en los 90

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Kawasaki ha hecho un favor enorme a todos, poniendo en promoción uno de sus modelos más solicitados, como es el caso de la Z 900, una moto que se cuela entre los principales referentes del segmento de las naked deportivas. Ahora es más accesible y fácil de conseguir que nunca, y creemos que merece mucho la pena su adquisición. En especial, cuando te detengas a analizar con calma y frialdad todo lo que te aporta y su razonable coste.

Su diseño no nos puede parecer más atractivo, con un doble faro delantero más compacto que nunca, y un faro trasero con apariencia 3D, además de la sensación de ligereza que deja. El motor de cuatro cilindros destaca por su suavidad y su buen funcionamiento, siendo eficiente y con buena respuesta desde medio régimen. El propulsor tiene una cilindrada de 900 centímetros cúbicos, con una entrega lineal, que permite sacar el máximo rendimiento de los 125 CV de potencia que declara, con un par máximo de 98,6 Nm.

La moto incluye una serie de distintos modos de conducción y de potencia seleccionables, así como quickshifter y embrague anti-rebote, sin olvidarnos del control de tracción en tres niveles o del control de velocidad de crucero. Todo se gestiona a través de una IMU, aunque la guinda del pastel es su mejorada pantalla digital TFT con conectividad de cinco pulgadas, a la que de forma opcional se le pueden añadir funciones por voz.

La Kawasaki Z 900, más barata que nunca y con seguro gratuito

Por si no era suficiente con todo lo mencionado previamente, ahora la Kawasaki Z 900 está disponible por un precio más razonable que nunca, pudiendo pagar un total de 10.525 euros para conseguirla. Y lo mejor de todo es que ahora también se incluye el seguro completamente gratuito en este coste.