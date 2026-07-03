La nueva Kawasaki es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 05:17h.

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Sabemos que el listón está muy alto en Kawasaki, pero es que tiene un modelo que no nos puede parecer más increíble. Para muchos expertos, es la naked más bonita que se ha creado nunca en la historia de la marca, y aseguran que es una inversión sin riesgo, de la que nunca te puedes llegar a arrepentir. Porque la Z 650 cuenta con una estética muy llamativa, acompañada de la tecnología de última generación, y combinada con unas prestaciones descomunales.

Todo esto acaba por convertir la moto en una obra de arte, de la que solamente se escuchan reseñas positivas. Es una moto equilibrada, ideal para quienes buscan una opción para su uso cotidiano, o para las escapadas de fin de semana, con una imagen musculosa y un faro delantero con tecnología LED. Y en el interior oculta un motor con unas prestaciones magníficas, aparte de ser fiable y duradero, con un propulsor de dos cilindros que alcanza los 70 CV de potencia.

La mecánica es relativamente sencilla, con un control de tracción desconectable y dos niveles de intervención, así como un embrague anti-rebote, mientras que el motor va anclado a un chasis tubular de acero para dar rigidez al conjunto. La instrumentación se completa mediante una pantalla TFT de 4,3 pulgadas a todo color, que incluye el sistema de conectividad, así como dos modos de visualización, y un ajuste automático del brillo.

Aprovecha que la Kawasaki Z 650 está en promoción

Tienes una oportunidad fantástica para llevarte a casa la Kawasaki Z 650, que está en promoción, por una cifra realmente accesible. Y es que ahora mismo puede ser tuya pagando apenas un total de 6.475 euros, gracias al descuento tan increíble de 1.275 euros que se le ha aplicado.