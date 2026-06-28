Kawasaki democratiza la Versys 650, la que muchos consideran la elección ideal para el día a día

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 05:02h.

Más completa e interesante, con un esquema de color muy llamativo

La nueva Kawasaki Ninja no parece una Ninja

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Kawasaki sigue arrasando en ventas gracias a la Versys 650, una moto que para mucha gente es la mejor inversión que se puede hacer en caso de que quieras recorrer largas distancias, o para su uso cotidiano. Es una clara apuesta por el estilo adventure asfáltico, potenciado por una configuración técnica que se mantiene inalterada, y recientemente, su estética se modificó ligeramente, para hacerla más completa e interesante, con un esquema de color muy llamativo.

Entre las principales características de esta moto, resaltan su estética elegante, sus llantas de aleación o sus suspensiones de largo recorrido, pero lo mejor sigue siendo el increíble motor que equipa, con una cilindrada de 649 centímetros cúbicos, y de dos cilindros en paralelo. Rinde a una potencia de 67 CV, y a un par máximo de 61 Nm, y cuenta con un sistema de control de tracción seleccionable en dos niveles. Aparte, se puede limitar para los usuarios con carné A2.

Está preparada para ser especialmente cómoda, gracias a su estudiada ergonomía, su pantalla parabrisas alta, su asiento de gran tamaño o su horquilla invertida de largo recorrido, sin olvidar el bastidor tubular en diamante de acero. La instrumentación la completa una pantalla TFT que sirve como cuadro de instrumentos, que apuesta por un color y un esquema de información muy claro y visual. Y la razón que explica su éxito es que es muy barata.

La Kawasaki Versys 650 se puede comprar a cambio de 9.050 euros

Y es que en Kawasaki exigen una inversión mínima a cambio de la Versys 650, por lo que puede ser de tu propiedad a cambio de 9.050 euros. Un precio realmente accesible para todos los bolsillos, y además hay que añadir que incluye el seguro totalmente gratuito.