Coches y Motos 02 SEP 2026 - 13:42h.

La marca sueca tiene uno de los mejores PHEV de su categoría

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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El Volvo XC60 híbrido enchufable nunca ha sido una opción económica. Compite frente al BMW X3, el Mercedes GLC, el Audi Q5 y el Lexus NX, por lo que sus precios habituales superan con facilidad los 60.000 euros. La nueva campaña de la marca sueca cambia esa situación al situar el XC60 T6 eAWD Core desde 55.600 euros.

La cifra continúa siendo elevada, pero resulta mucho más atractiva al compararla con los 66.063 euros de su tarifa oficial. La rebaja supera los 10.000 euros y acerca este SUV híbrido enchufable al terreno de modelos generalistas muy equipados, manteniendo su imagen premium y la etiqueta CERO de la DGT.

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Una oferta con condiciones

El precio promocionado está dirigido a unidades financiadas e incluye las aportaciones del fabricante y de la red de concesionarios. Antes de firmar conviene revisar el tipo de interés, la comisión de apertura, la permanencia mínima y el coste total del crédito. Un descuento inicial importante no siempre implica pagar menos al finalizar la operación.

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También hay que comprobar la disponibilidad, porque estas campañas suelen estar vinculadas a versiones o configuraciones concretas. Aun así, el precio anunciado resulta competitivo para un SUV premium enchufable con tracción total y más de 300 CV.

335 CV y hasta 79 kilómetros eléctricos

La versión incluida en la promoción utiliza la mecánica T6 eAWD. Combina un motor de gasolina con otro eléctrico para entregar 335 CV y 589 Nm de par máximo. La tracción total forma parte del conjunto y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos.

El XC60 no busca transmitir agresividad constantemente. La entrega de potencia es suave, el aislamiento acústico está muy trabajado y la suspensión favorece el confort. Puede viajar con rapidez, pero su verdadera especialidad consiste en recorrer largas distancias con los pasajeros relajados.

La autonomía eléctrica homologada alcanza los 79 kilómetros en ciclo combinado y puede aproximarse a los 96 kilómetros en recorridos urbanos. Para muchos conductores será suficiente para cubrir los desplazamientos cotidianos sin utilizar gasolina, siempre que puedan cargar regularmente en casa o en el trabajo. En los viajes, el motor térmico elimina la dependencia de los cargadores públicos.

Un interior que no parece de acceso

El acabado Core ocupa el primer escalón de la gama, aunque el ambiente interior mantiene los rasgos que han convertido al XC60 en uno de los Volvo más apreciados. El diseño es minimalista, los materiales transmiten calidad y los asientos están pensados para ofrecer una buena sujeción durante viajes largos.

El sistema multimedia incorpora los servicios de Google, incluyendo Google Maps, el asistente de voz y acceso a diferentes aplicaciones. También dispone de numerosas ayudas a la conducción y sistemas de seguridad, uno de los terrenos en los que Volvo conserva una identidad especialmente fuerte.

Con 4,71 metros de longitud, ofrece cinco plazas utilizables y un maletero de 468 litros. La batería resta algo de capacidad frente al XC60 microhíbrido, que alcanza los 505 litros, pero sigue siendo suficiente para el equipaje habitual de una familia.

Tiene sentido si se carga con frecuencia

El consumo homologado de 2,7 l/100 km debe interpretarse dentro del ciclo previsto para un híbrido enchufable. Si la batería se mantiene cargada y los trayectos diarios encajan en su autonomía eléctrica, el gasto de gasolina puede ser mínimo. Si se utiliza siempre con la batería agotada, su peso superior a dos toneladas hará que el consumo aumente considerablemente.

No es un Volvo barato, pero la promoción reduce la barrera de entrada a uno de los SUV premium más confortables y completos. Para quien tenga dónde cargarlo y busque un vehículo familiar potente, seguro y con etiqueta CERO, los 55.600 euros lo colocan en una posición mucho más interesante.