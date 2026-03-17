Honda inventa un motor que no pisa las gasolineras

Coches y Motos 17 MAR 2026 - 20:19h.

Están trabajando en un prototipo que equiparía su buque insignia, la WN7

La nueva Honda es la mejor para ruta

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En Honda han conseguido seguir sorprendiendo a todos con sus inventos, como un motor que tiene una autonomía espectacular, que permite que puedas hacer grandes trayectos sin la necesidad de preocuparte por repostar. Es la respuesta al auge de marcas chinas que amenazan con acabar con la hegemonía de las clásicas fábricas japonesas, que han obligado a tener que reaccionar, y buscar algo con lo que poder superar la competencia.

Y es que en la firma del Ala Dorada ponen sus ojos en el futuro, y tratan de modernizarse creando motos eléctricas, que están previsto que se instalen en varios de sus modelos. Evidentemente, la idea no es crear la moto más potente del mercado, pero sí una que pueda ser útil para el día a día, y para desplazamientos más largos, con autonomías realistas, que no tengan nada que envidiar al de los motores de combustión, y que ronden los 300 kilómetros.

Así que ya están trabajando en un prototipo que equiparía su buque insignia, la WN7, que debería de ser tremendamente simple, y sobre todo, asumible para todos los bolsillos. Y la moto equiparía un sistema de baterías extraíbles, para facilitar la carga en casa, y también, para evitar posibles robos, con unas medidas de seguridad de última generación. Por lo tanto, el futuro está más cerca que nunca de llegar, y de la mano de Honda, que promete volver a convertirse en referente.