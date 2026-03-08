La Honda con motor irrompible que muy pocos conocen

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 00:08h.

Hay una Honda que no tiene el reconocimiento que se merece, a pesar de que tiene fama de irrompible. Porque, sorprendentemente, esta NC 750 X es poco conocida por mucha gente, a pesar de que consideramos que tiene absolutamente todo lo necesario para ser considerada como un éxito total. Es de los modelos más polivalentes y equilibrados que puedes encontrar no solamente en el catálogo de la firma del Ala Dorada, sino también en todo el mercado, y nos deja sin palabras.

Es una 3 en 1, pues combina lo mejor de las scooter, las trail y las deportivas, y el resultado solamente podemos decir que es extraordinario. Es totalmente fiable y segura, y apenas necesita de mantenimiento, mientras que su consumo es ridículo. Está totalmente renovada a nivel técnico y tecnológico, con muchos avances y mejoras. Comenzando por su peso de 216 kilos, que la hace ser bastante ligera, o por su depósito de combustible de 14,1 litros, que promete una gran autonomía, en especial, viendo su consumo irrisorio de tan solo 3,5 litros por cada 100 kilómetros.

En cuanto al motor que equipa esta Honda NC 750 X, es un bicilíndrico en paralelo de 745 centímetros cúbicos de cilindrada, con ocho válvulas y refrigeración por agua, conocido por su extrema fiabilidad y durabilidad. En cuanto a la potencia, es de 59 CV a 6.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 69 Nm a 4.750 rpm. No es la más rápida, pero no busca eso, ya que la idea de este modelo es que puedas usarla para el día a día, o para trayectos largos, estando cómodo y seguro en todo momento.

Precio de la Honda NC 750 X

Sabemos que, después de ver sus prestaciones, quizás has quedado algo confundido. Pero todo lo arregla con su precio, que es de 9.000 euros, lo que no la convierte en la moto más barata, pero creemos que es una inversión que queda totalmente justificada.