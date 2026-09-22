DS planta cara a Audi y Volvo con un SUV híbrido enchufable que destaca por diseño y refinamiento

Coches y Motos 22 SEP 2026 - 05:16h.

La marca premium francesa tiene un SUV muy top

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El DS 7 E-Tense eligió un camino diferente al de la mayoría de SUV premium. En lugar de copiar la sobriedad alemana o el minimalismo escandinavo, apostó por materiales llamativos, detalles inspirados en la relojería y una suspensión pensada para aislar a los ocupantes. Esa personalidad continúa siendo su principal argumento frente a Audi y Volvo.

El modelo se encuentra en la fase final de su vida comercial y DS ya ha preparado su relevo. Precisamente por eso pueden aparecer unidades disponibles con condiciones interesantes. Para quien busque un híbrido enchufable refinado y no necesite estrenar la novedad más reciente, el DS 7 conserva mucho atractivo.

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Un interior que evita parecerse a todos los demás

El salpicadero utiliza grandes superficies tapizadas, pespuntes visibles y mandos metálicos agrupados alrededor de la consola. Incluso el botón de arranque ocupa una posición destacada. Puede resultar más recargado que el interior de un Volvo, pero transmite una personalidad que escasea entre los SUV de tamaño medio.

La pantalla central reúne navegación, conectividad y diferentes ajustes. Por delante del conductor aparece una instrumentación digital configurable, mientras que los acabados superiores incorporan asientos eléctricos con calefacción, ventilación y masaje.

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DS ha utilizado tapicerías de cuero, Alcantara y otros materiales en combinaciones poco habituales. La sensación de refinamiento procede tanto de lo que se ve como del aislamiento acústico y de unos asientos pensados para cubrir muchos kilómetros sin cansancio.

La suspensión lee lo que sucede delante

Uno de sus elementos más particulares es la suspensión DS Active Scan. Una cámara examina el firme y adapta el funcionamiento de los amortiguadores para preparar el coche ante irregularidades. No elimina los baches, pero ayuda a mantener el carácter suave que define al modelo.

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El resultado se aprecia especialmente en carreteras rápidas y zonas con asfalto deteriorado. El DS 7 no busca transmitir una respuesta deportiva, aunque las versiones más potentes disponen de fuerza suficiente para adelantar con facilidad y viajar a ritmos elevados.

Esa orientación permite enfrentarlo a Audi y Volvo desde un terreno muy concreto. Puede ser más recomendable para quien priorice comodidad, asientos envolventes y una conducción relajada antes que una dirección especialmente comunicativa.

Electrificación y tracción total

La gama E-Tense ha incluido versiones enchufables de 225, 300 y 360 CV. Las configuraciones más potentes incorporan un motor eléctrico posterior y tracción total, una solución que mejora la motricidad y proporciona una respuesta inmediata al acelerar.

La autonomía eléctrica homologada de las últimas versiones se mueve alrededor de los 60 kilómetros, dependiendo del acabado y las condiciones. No alcanza las cifras de los híbridos enchufables más recientes, pero permite cubrir numerosos trayectos urbanos si se carga con frecuencia.

Con la batería agotada aumenta el consumo, como sucede en cualquier PHEV pesado. Su mejor utilización consiste en enchufarlo cada noche y reservar el motor de gasolina para viajes largos. Así conserva el silencio y la suavidad que mejor encajan con su carácter.

Audi y Volvo ofrecen modelos más nuevos y autonomías eléctricas superiores en algunas versiones. El DS 7 responde con una cabina mucho más personal, una suspensión especialmente confortable y posibles oportunidades entre las últimas unidades. No imita el lujo de sus rivales: propone una interpretación francesa, elegante y deliberadamente distinta.