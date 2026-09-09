Opel se lo pone muy difícil a Peugeot y Renault con su nuevo eléctrico más asequible

Coches y Motos 09 SEP 2026 - 22:38h.

El nuevo Frontera es una apuesta interesante de la marca alemana

Opel convierte al Frontera en un chollo

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La electrificación continúa avanzando, pero el precio sigue siendo uno de los principales obstáculos para muchos compradores. Opel quiere reducir esa barrera con uno de los modelos más interesantes de su nueva gama: el Frontera eléctrico.

La histórica denominación regresa completamente transformada. El antiguo todoterreno deja paso a un SUV familiar moderno que comparte filosofía tecnológica con otros productos del grupo Stellantis, pero intenta diferenciarse mediante un planteamiento especialmente práctico y una tarifa relativamente contenida.

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Con promociones y ayudas, el Frontera puede convertirse en uno de los SUV eléctricos más accesibles de su tamaño, entrando directamente en una batalla donde Peugeot, Citroën y Renault tienen mucho que decir.

Un SUV eléctrico familiar de 4,38 metros

El Opel Frontera eléctrico mide aproximadamente 4,38 metros de longitud y 1,64 metros de altura. Estas dimensiones permiten combinar una carrocería suficientemente compacta para moverse con facilidad por ciudad con un interior orientado claramente a la utilización familiar.

El maletero alcanza unos interesantes 460 litros. No establece ningún récord dentro de su categoría, pero resulta más que suficiente para afrontar las necesidades cotidianas de una familia.

Estéticamente, Opel mantiene su lenguaje de diseño actual. El frontal apuesta por formas sencillas y una imagen robusta, mientras que la carrocería evita la caída de techo característica de muchos SUV coupé.

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La prioridad aquí es claramente la practicidad. Opel pretende que el Frontera sea un coche sencillo de utilizar y con suficiente espacio antes que un modelo diseñado únicamente para llamar la atención.

Dos niveles de autonomía para diferentes necesidades

La gama eléctrica gira alrededor de una mecánica de aproximadamente 113 CV. Puede parecer una potencia relativamente modesta frente a otros eléctricos actuales, pero resulta suficiente teniendo en cuenta el planteamiento familiar y urbano del vehículo.

Más importante es la autonomía. Dependiendo de la batería elegida, las cifras homologadas se mueven aproximadamente entre los 305 y los 409 kilómetros.

La variante de menor capacidad puede tener mucho sentido para quienes utilicen principalmente el coche en desplazamientos urbanos y puedan cargar habitualmente en casa.

La versión de mayor autonomía amplía considerablemente sus posibilidades y permite afrontar desplazamientos interurbanos y algunos viajes con mucha más tranquilidad.

Además, la carga rápida permite recuperar buena parte de la batería en alrededor de media hora bajo condiciones adecuadas.

El precio es uno de sus grandes argumentos

Donde Opel quiere marcar realmente diferencias es en el apartado económico. El precio oficial supera los 28.000 euros, pero determinadas promociones pueden reducirlo hasta cifras cercanas a los 24.200 euros antes de considerar algunas ayudas adicionales, siempre dependiendo de las condiciones aplicables. Esto coloca al Frontera eléctrico en una posición muy interesante.

Peugeot dispone de una gama eléctrica cada vez más amplia y Renault está realizando una ofensiva especialmente importante con sus nuevos modelos, pero Opel responde con un SUV que apuesta por una receta sencilla: espacio, autonomía suficiente y un precio razonable.

No será el eléctrico más potente ni el más sofisticado del mercado. Tampoco pretende serlo.

Su objetivo es acercar la movilidad eléctrica a familias que necesitan un coche funcional y que hasta ahora podían considerar demasiado elevados los precios habituales de este tipo de vehículos.

Precisamente por eso el Frontera puede convertirse en uno de los modelos más importantes de Opel. Si consigue mantener una tarifa competitiva, tiene argumentos para complicar considerablemente las cosas a algunos de los eléctricos más populares de Peugeot, Citroën y Renault.