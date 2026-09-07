Coches y Motos 07 SEP 2026 - 00:48h.

El 5008 es un enorme SUV perfecto para los que buscan espacio y comodidad

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 5008 afronta una nueva etapa con una oferta mecánica pensada para diferentes tipos de familias. Junto a las versiones completamente eléctricas, el gran SUV francés mantiene una alternativa híbrida que no necesita enchufe y renueva su propuesta híbrida enchufable con más potencia y autonomía.

Esta gama permite acceder al 5008 por un precio inferior al de la variante eléctrica, pero sin renunciar a las siete plazas, al diseño de última generación o a su avanzado habitáculo.

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Un SUV familiar con siete plazas

El Peugeot 5008 mide 4,79 metros de longitud y ofrece tres filas de asientos. Las dos plazas posteriores están pensadas principalmente para niños o para un uso ocasional, pero constituyen una ventaja frente a numerosos SUV electrificados que solamente pueden transportar a cinco ocupantes.

La segunda fila dispone de espacio suficiente para afrontar viajes largos y el interior permite adaptar su configuración a las necesidades de cada momento. Con las siete plazas disponibles, el maletero pierde lógicamente capacidad, mientras que al plegar la última fila aparece una zona de carga mucho más aprovechable.

El diseño exterior sigue el nuevo lenguaje de Peugeot. Los grupos ópticos estrechos, las luces diurnas con tres trazos verticales y la parrilla integrada proporcionan una imagen moderna y reconocible.

Una versión híbrida para reducir el precio

La alternativa de acceso utiliza un motor 1.2 de gasolina con hibridación y cambio automático e-DCS6. Su potencia alcanza los 145 CV y recibe la etiqueta ECO de la DGT.

Esta mecánica puede mover el vehículo durante periodos cortos utilizando únicamente electricidad, especialmente a baja velocidad. No ofrece las ventajas de un eléctrico ni de un PHEV correctamente recargado, pero reduce el consumo urbano y elimina la necesidad de buscar un enchufe.

Las promociones de la marca pueden situar esta versión alrededor de los 33.650 euros con financiación, convirtiéndola en la puerta de entrada más asequible a la gama electrificada del 5008.

El híbrido enchufable alcanza los 225 CV

La versión híbrida enchufable combina un motor 1.6 de gasolina con un propulsor eléctrico y una transmisión automática de siete velocidades. El sistema desarrolla 225 CV y permite recorrer hasta aproximadamente 91 kilómetros sin utilizar gasolina.

Esta autonomía puede cubrir los desplazamientos cotidianos de muchas familias, siempre que el coche se recargue regularmente. También permite obtener la etiqueta CERO, con las correspondientes ventajas de acceso y estacionamiento en algunas ciudades.

Su consumo homologado se sitúa alrededor de 2,8 l/100 km, aunque esta cifra dependerá completamente de la frecuencia de recarga. Con la batería agotada y durante viajes largos, el gasto de combustible será notablemente superior.

Un interior que apuesta por las pantallas

El habitáculo está protagonizado por el Peugeot Panoramic i-Cockpit, que une la instrumentación y el sistema multimedia en una superficie elevada de hasta 21 pulgadas. El volante pequeño se sitúa por debajo de la pantalla, una configuración muy característica que conviene probar antes de comprar el coche.

El equipamiento disponible incluye iluminación ambiental, navegación conectada, cámaras de aparcamiento, portón eléctrico y numerosos asistentes a la conducción.

El híbrido enchufable parte oficialmente de aproximadamente 46.000 euros, aunque las promociones pueden reducirlo hasta 37.980 euros. Con una gama más amplia, siete plazas y hasta 91 kilómetros eléctricos, Peugeot vuelve a ofrecer una oportunidad interesante a quienes necesitan un verdadero coche familiar sin dar todavía el salto definitivo a la electricidad.