BYD acaba con el punto débil del eléctrico más barato

Coches y Motos 08 SEP 2026 - 19:19h.

El Dolphin Surf es una de las grandes apuestas de la marca china

El nuevo BYD es, para muchos, el menos atractivo

Compartir







El BYD Dolphin Surf se ha convertido en una de las propuestas eléctricas más asequibles del mercado español, aunque hasta ahora arrastraba una limitación importante: solamente estaba homologado para cuatro ocupantes.

BYD ha solucionado finalmente este inconveniente con la llegada de las nuevas versiones de cinco plazas. El pequeño eléctrico gana así una plaza central trasera y se convierte en un coche más práctico para familias o conductores que necesitan transportar ocasionalmente a un quinto pasajero.

PUEDE INTERESARTE BYD tiene el coche pequeño más grande

Las cinco plazas llegan a los acabados superiores

La gama continuará estructurada alrededor de las terminaciones Active, Boost y Comfort. No obstante, la nueva configuración de cinco plazas solamente estará disponible con los acabados Boost y Comfort.

La variante Active seguirá siendo la puerta de entrada, con un precio próximo a los 20.000 euros, pero conservará el habitáculo de cuatro plazas. Quienes quieran la mayor capacidad deberán subir al menos al Dolphin Surf Boost.

PUEDE INTERESARTE Este SUV de BYD tiene un precio imbatible

Esta versión incluye llantas de 16 pulgadas, pantalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de siete pulgadas, acceso y arranque sin llave, tapicería de cuero vegano y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

También incorpora tecnología V2L para alimentar dispositivos externos, control de crucero adaptativo, cámara trasera y diferentes asistentes de conducción. El acabado Comfort añade faros LED, asientos delanteros calefactados, cargador inalámbrico y cámara de visión de 360 grados.

Dos niveles de potencia y hasta 322 kilómetros

Las dos versiones utilizan una batería LFP de 43,2 kWh, una química conocida por su durabilidad y estabilidad. El acabado Boost combina esta batería con un motor de 88 CV y 175 Nm.

Esta configuración homologa hasta 322 kilómetros de autonomía y acelera de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos. Su velocidad máxima está limitada a 150 km/h.

El Comfort aumenta la potencia hasta los 156 CV y ofrece 220 Nm de par. Su respuesta será claramente más contundente, especialmente al incorporarse a vías rápidas o realizar adelantamientos.

Estos son sus precios en España

El BYD Dolphin Surf Boost de cinco plazas cuesta 24.490 euros antes de aplicar descuentos. La versión Comfort de 156 CV eleva su tarifa hasta los 26.990 euros.

No son las opciones más baratas de la gama, pero añaden la practicidad que se echaba en falta y conservan uno de los equipamientos más completos de su categoría.

El Dolphin Surf continúa siendo un automóvil principalmente urbano por tamaño y autonomía. Sin embargo, la llegada de la quinta plaza elimina una limitación que podía descartar su compra automáticamente. Ahora es más versátil, mantiene la etiqueta CERO y refuerza su posición frente al Citroën ë-C3, el Fiat Grande Panda eléctrico y el Renault 5.