Coches y Motos 05 JUL 2026 - 08:24h.

El eléctrico chino es, por relación calidad-precio, una de las mejores opciones

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El coche eléctrico asequible ya no es una promesa de futuro, sino una realidad cada vez más tangible. La creciente competencia entre fabricantes ha permitido que modelos con un precio contenido incorporen tecnologías que hace pocos años estaban reservadas a vehículos mucho más caros. En este contexto, el nuevo BYD Dolphin Surf se ha convertido en una de las grandes revelaciones del mercado gracias a una combinación muy difícil de superar: un coste de acceso muy competitivo, un equipamiento completo y una autonomía que supera los 320 kilómetros en sus versiones más capaces.

Con esta propuesta, la firma china quiere conquistar a quienes buscan un vehículo urbano sin renunciar a la comodidad ni a una autonomía suficiente para afrontar desplazamientos más largos. El resultado es un modelo que pone en aprietos a muchas marcas tradicionales y que demuestra el enorme avance que ha experimentado BYD en los últimos años.

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Un urbano eléctrico con mucho más de lo esperado

A primera vista, el BYD Dolphin Surf destaca por un diseño moderno y desenfadado, pensado para un público que busca un coche práctico pero con personalidad. Sus dimensiones compactas facilitan la circulación por ciudad y el aparcamiento, aunque eso no significa renunciar a un interior bien aprovechado.

La plataforma eléctrica permite ofrecer una habitabilidad notable para su tamaño, con espacio suficiente para cuatro adultos e incluso cinco ocupantes en trayectos puntuales. Además, el maletero resulta adecuado para el uso diario, permitiendo transportar la compra semanal o el equipaje necesario para una escapada de fin de semana.

El habitáculo también apuesta por una imagen tecnológica. La instrumentación digital y la pantalla táctil central concentran la mayor parte de las funciones del vehículo, mientras que la conectividad con smartphones y los sistemas de asistencia a la conducción ayudan a que la experiencia al volante resulte cómoda y actual.

Otro aspecto destacable es la calidad percibida. Sin situarse al nivel de modelos premium, el acabado transmite una sensación de solidez superior a la que muchos esperan encontrar en un coche de este precio.

Más de 320 kilómetros para olvidarse de la ansiedad por la batería

Uno de los argumentos que más peso tiene en el Dolphin Surf es su autonomía. La versión equipada con la batería de mayor capacidad supera los 320 kilómetros homologados, una cifra que permite utilizar el vehículo durante varios días sin necesidad de pasar por un punto de recarga en un uso eminentemente urbano.

Para la mayoría de conductores, esta autonomía cubre con margen los desplazamientos diarios al trabajo, los trayectos escolares o las compras habituales, reduciendo una de las principales preocupaciones de quienes todavía dudan en dar el salto al coche eléctrico.

Además, BYD incorpora su conocida batería Blade, una tecnología que ha ganado prestigio por ofrecer elevados niveles de seguridad, una buena durabilidad y un funcionamiento eficiente. A ello se suma la posibilidad de realizar recargas rápidas que permiten recuperar buena parte de la energía en poco tiempo cuando se utiliza un cargador adecuado.

Pero si hay un aspecto que realmente convierte al Dolphin Surf en una de las sorpresas del año es su precio. Frente a rivales que obligan a realizar un desembolso considerablemente mayor para disfrutar de prestaciones similares, el modelo de BYD consigue situarse como una de las alternativas más interesantes para quienes desean acceder a la movilidad eléctrica sin comprometer su presupuesto.

Con una oferta tan equilibrada, el Dolphin Surf demuestra que los coches eléctricos ya no tienen por qué ser inaccesibles. Su combinación de autonomía, tecnología, espacio y coste lo convierte en uno de los lanzamientos más atractivos del momento y en un serio candidato para convertirse en uno de los modelos más populares dentro del segmento de acceso.