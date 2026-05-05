Muy bueno y, para muchos, más bonito que el BYD Dolphin Surf

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 22:26h.

El nuevo eléctrico de Volkswagen ya tiene versión de acceso

El nuevo BYD es una fotocopia del Toyota Corolla

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El Volkswagen Polo ha sido durante décadas un auténtico icono, un modelo clave en la historia del automóvil europeo por su equilibrio entre tamaño, precio y calidad. Por eso, en Volkswagen no han querido dejar morir ese legado, sino transformarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos con una versión completamente eléctrica.

Así nace el Volkswagen ID. Polo, un modelo que recoge la esencia del original, pero la lleva al terreno de la electrificación, la tecnología y la eficiencia. Con una estética moderna y equilibrada, con líneas limpias y una imagen más refinada que muchos de sus rivales, se sitúa como alternativa directa frente al BYD Dolphin Surf.

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Las dimensiones refuerzan su enfoque urbano, con 4.053 mm de largo y un maletero de 435 litros, ampliable hasta 1.243 litros, ofreciendo una practicidad muy destacable para el día a día.

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En el apartado de precio, este modelo arranca en 25.690 euros, posicionándose como una opción muy competitiva dentro del segmento de eléctricos accesibles.

En el apartado mecánico, equipa un motor eléctrico de 116 CV, con tracción delantera y batería LFP de 37 kWh, logrando hasta 315 km de autonomía WLTP.

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Una versión de acceso más que correcta

Además, admite carga de hasta 11 kW en corriente alterna y 90 kW en continua, pudiendo recuperar del 10% al 80% en unos 27 minutos, mejorando su uso en viajes.

El comportamiento está enfocado a la ciudad, con una conducción suave, eficiente y cómoda, además de contar con etiqueta CERO de la DGT.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes, con llantas de 17 pulgadas, cuadro digital de 10 pulgadas, pantalla de 12,9 pulgadas, conectividad total y asistentes de conducción avanzados.

También incluye climatizador bizona, sistema V2L, control de crucero adaptativo, cámara trasera y múltiples sistemas de seguridad, situándose como una de las opciones más completas del segmento.