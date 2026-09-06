DS tiene un SUV tan refinado que ni Lexus ni Volvo pueden equiparar su nivel de confort

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 07:47h.

El DS nº7 es un SUV que no tiene nada que envidiar a las premium

DS tiene una alternativa más atractiva a Tesla

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El DS 7 E-Tense representa una forma diferente de entender el lujo. Mientras Lexus apuesta por la eficiencia y Volvo por la sobriedad escandinava, el SUV francés concentra sus esfuerzos en ofrecer una experiencia de viaje silenciosa, confortable y rodeada de detalles poco habituales.

Con 4,57 metros de longitud, se enfrenta a modelos como el Lexus NX y el Volvo XC60. Su precio parte de aproximadamente 49.550 euros antes de promociones, aunque las ofertas disponibles pueden reducir la cifra hasta unos 45.600 euros.

Una suspensión capaz de leer la carretera

Uno de los elementos más interesantes del DS 7 es la suspensión DS Active Scan. Una cámara situada en la parte superior del parabrisas analiza las irregularidades del asfalto y envía la información al sistema de amortiguación.

El vehículo puede modificar la firmeza de cada rueda de manera independiente antes de llegar a un bache. El objetivo no es ofrecer un comportamiento deportivo, sino reducir los movimientos de la carrocería y aislar a los pasajeros de las imperfecciones.

Este sistema está disponible en determinadas versiones, especialmente en las híbridas enchufables con tracción total. Se combina con una dirección suave, un buen aislamiento acústico y unos asientos diseñados para recorrer largas distancias.

Un habitáculo inspirado en la alta costura

El interior constituye el principal elemento diferenciador del DS 7. Dependiendo del acabado, puede incorporar Alcantara, cuero Nappa y superficies decoradas con el patrón Clous de Paris, inspirado en la alta relojería.

Los asientos más sofisticados utilizan una tapicería confeccionada con una técnica que recuerda a la correa metálica de un reloj. Además, pueden disponer de regulación eléctrica, calefacción, ventilación y masaje.

Las ventanillas laterales laminadas mejoran el aislamiento acústico, mientras que el climatizador permite controlar la temperatura de las plazas posteriores. El resultado es un ambiente más cercano al de una berlina de lujo que al de un SUV convencional.

La tecnología incluye instrumentación digital, pantalla central de 12,3 pulgadas, sistema multimedia DS Iris y Head-Up Display. También puede equipar visión nocturna, faros Pixel LED, cámara de 360 grados y conducción asistida de nivel 2.

Dos mecánicas híbridas enchufables

La versión E-Tense 225 combina un motor de gasolina de 180 CV con una unidad eléctrica situada en el eje delantero. El sistema desarrolla 225 CV y utiliza una transmisión automática de ocho velocidades.

Por encima aparece el E-Tense 300, que añade un segundo motor eléctrico en el eje trasero. Además de alcanzar los 300 CV, dispone de tracción total y puede acelerar de 0 a 100 km/h en menos de seis segundos.

Ambas opciones utilizan una batería de 14,2 kWh. La autonomía eléctrica alcanza aproximadamente 65 kilómetros en ciclo combinado y puede acercarse a los 80 kilómetros en ciudad. Su recarga necesita alrededor de dos horas utilizando un punto de 7,4 kW.

Gracias a estas cifras, toda la gama enchufable recibe la etiqueta CERO de la DGT.

Confort sin renunciar al espacio

El DS 7 ofrece cinco plazas y un maletero de 555 litros, una capacidad que no cambia de forma drástica por la presencia de la batería. Su habitabilidad es buena, aunque algunos rivales aprovechan mejor las plazas posteriores.

Tampoco es un vehículo ligero y sus consumos homologados, próximos a 1,3 litros, solo son alcanzables recargando habitualmente. Cuando la batería se agota, el peso adicional penaliza la eficiencia.

Lexus puede superarlo en consumo y Volvo dispone de una imagen de marca más consolidada. Sin embargo, pocos SUV de este precio combinan una suspensión predictiva, un interior tan elaborado y unos asientos tan cuidados. Para quien priorice el confort por encima de todo, el DS 7 continúa siendo una alternativa difícil de igualar.