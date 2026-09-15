Coches y Motos 15 SEP 2026 - 12:25h.

El Eclipse Cross es uno de los mejores EV del mercado

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Mitsubishi regresa al segmento eléctrico europeo con un Eclipse Cross completamente distinto al anterior. El nuevo modelo prescinde de la mecánica híbrida enchufable y se convierte en un SUV eléctrico de 4,47 metros con hasta 626 kilómetros de autonomía. Es una cifra que lo coloca directamente entre las opciones más viajeras de su categoría.

El Eclipse Cross EV comparte su base técnica con el Renault Scenic E-Tech, pero Mitsubishi ha trabajado el frontal, los acabados y la puesta a punto para integrarlo en su propia gama. La relación entre ambas marcas permite ofrecer una plataforma moderna sin empezar desde cero, mientras que el cliente obtiene una red comercial diferente y una garantía asociada al fabricante japonés.

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Una batería pensada para salir de la ciudad

La versión de mayor autonomía utiliza una batería de 87 kWh y homologa 626 kilómetros WLTP. Con un consumo oficial de 16,7 kWh/100 km, puede cubrir desplazamientos largos sin que las paradas dominen por completo el viaje. La autonomía real dependerá de la velocidad, la temperatura y el uso del climatizador, pero el punto de partida es convincente.

La gama contempla configuraciones con diferente capacidad de batería. Eso permite elegir una versión más asequible para desplazamientos cotidianos o apostar por la de largo alcance cuando el Eclipse Cross vaya a funcionar como único coche familiar.

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La recarga rápida permite recuperar una parte importante de la batería durante una parada en carretera. También admite carga doméstica en corriente alterna, la opción más cómoda y económica para comenzar cada día con la energía necesaria.

Espacio de SUV familiar en 4,47 metros

El aprovechamiento interior es una de sus bazas. La plataforma eléctrica deja una distancia generosa entre los ejes y libera espacio para las piernas, especialmente en la segunda fila. El suelo prácticamente plano facilita además que un tercer ocupante viaje detrás durante trayectos cortos.

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La carrocería mide 4,47 metros, un tamaño manejable en aparcamientos y calles urbanas que no obliga a renunciar a una cabina familiar. El maletero ofrece una zona de carga amplia y regular, con posibilidad de aumentar considerablemente el espacio al plegar los respaldos.

Según el acabado, puede incorporar portón eléctrico manos libres, asientos calefactados y diferentes soluciones para ordenar el equipaje. El techo panorámico y la superficie acristalada ayudan a que el interior parezca todavía más abierto.

Tecnología conocida, identidad Mitsubishi

El salpicadero utiliza una gran pantalla vertical con servicios de Google integrados. Google Maps puede planificar rutas teniendo en cuenta la batería y los cargadores, mientras que el asistente por voz permite controlar diferentes funciones sin recorrer menús.

La dotación de seguridad incluye control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenada automática y cámaras de ayuda al aparcamiento, dependiendo de la versión. Son elementos especialmente útiles en un coche destinado a acumular kilómetros.

Mitsubishi anuncia el Eclipse Cross EV desde 43.050 euros con la campaña vigente en septiembre de 2026. Algunas ofertas rebajan esa cantidad al incorporar descuentos y las ayudas públicas disponibles, por lo que conviene distinguir entre tarifa, promoción y precio final sujeto a requisitos.

Lo importante es que Mitsubishi vuelve al coche eléctrico con una propuesta plenamente competitiva. Más de 600 kilómetros, una carrocería compacta y mucho espacio interior permiten al Eclipse Cross EV servir tanto para los trayectos diarios como para viajar en familia.