Coches y Motos 12 SEP 2026 - 18:07h.

El nuevo ID.3 Neo mejora la versión anterior y convierte a este compacto en un EV top

Volkswagen reinventa el Polo

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Volkswagen ha llevado el ID.3 mucho más lejos de lo que ofrecía el modelo original. El nuevo ID.3 Neo mejora precisamente los tres apartados que más condicionan la compra de un eléctrico: autonomía, velocidad de recarga y precio. Con hasta 628 kilómetros WLTP, 231 CV y una tarifa promocional desde 25.000 euros sujeta a financiación, coloca cifras de coche premium dentro del segmento compacto.

Es una combinación especialmente incómoda para Audi y BMW. El Volkswagen no necesita competir por prestigio; responde con una autonomía capaz de superar los 600 kilómetros, un interior completamente revisado y una arquitectura eléctrica pensada desde el principio para aprovechar el espacio.

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Hasta 628 kilómetros sin crecer desmesuradamente

La autonomía es el argumento que cambia la conversación. Volkswagen anuncia hasta 628 kilómetros combinados y hasta 828 kilómetros en ciclo urbano para las configuraciones más eficientes del ID.3 Neo.

Son cifras que reducen considerablemente una de las principales barreras psicológicas de los eléctricos compactos. Un coche capaz de superar los 600 kilómetros homologados puede afrontar desplazamientos largos con muchas menos paradas que las primeras generaciones de eléctricos generalistas.

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Además, Volkswagen anuncia hasta 201 kilómetros recuperados en diez minutos utilizando un cargador rápido adecuado. El proceso del 10 al 80 % puede completarse aproximadamente en 29 minutos bajo condiciones óptimas.

Más tecnología y un interior revisado

La segunda gran mejora está dentro. Volkswagen ha rediseñado el habitáculo y ha aumentado la calidad percibida de los materiales, uno de los aspectos más criticados en los primeros ID.3.

La interfaz multimedia también evoluciona. El sistema integra navegación, gestión de la carga y diferentes funciones conectadas, mientras que las actualizaciones de software permiten incorporar mejoras sin acudir necesariamente al taller.

El ID.3 mantiene además una de sus ventajas estructurales. Al haber sido diseñado desde el principio como eléctrico, aprovecha una distancia entre ejes generosa dentro de una carrocería compacta. Eso permite ofrecer unas plazas posteriores razonables sin convertirlo en otro SUV de 4,6 metros.

La nueva generación crece apenas unos centímetros y continúa siendo un coche fácil de manejar en ciudad.

El precio pone en aprietos a los premium

Volkswagen anuncia el nuevo ID.3 Neo desde 25.000 euros bajo una campaña sujeta a financiación. El precio sin condiciones debe analizarse por separado, pero sirve para entender el posicionamiento.

La potencia alcanza hasta 170 kW, equivalentes a 231 CV, mientras que el consumo homologado se mueve aproximadamente entre 13,9 y 15,8 kWh/100 km dependiendo de la configuración. Son datos que permiten enfrentarlo a eléctricos considerablemente más caros sin llegar a la comparación con las manos vacías.

Audi y BMW pueden ofrecer interiores más refinados, una imagen de marca superior y mayores posibilidades de personalización. Pero ninguna de esas cualidades elimina la pregunta que plantea el ID.3: cuánto más merece la pena pagar cuando un compacto Volkswagen ofrece más de 600 kilómetros de autonomía y carga rápida suficiente para viajar.

Ahí está su principal fortaleza. El ID.3 ya no es simplemente el eléctrico que Volkswagen necesitaba tener. Con la evolución Neo se convierte en un compacto capaz de ofrecer las cifras que hace pocos años estaban reservadas a vehículos mucho más caros. Y eso complica seriamente el argumento de las alternativas premium.