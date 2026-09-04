Más atractivo y con etiqueta CERO, este SUV eléctrico se atreve con uno de los Audi más populares

Coches y Motos 04 SEP 2026 - 14:27h.

Renault apuesta por un SUV eléctrico con un precio tentador

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Audi Q3 es uno de los SUV premium más populares, pero el Renault Scenic E-Tech demuestra que una marca generalista también puede ofrecer diseño, tecnología y calidad suficientes para convertirse en una alternativa seria. Además, el francés añade una mecánica completamente eléctrica, etiqueta CERO y hasta 623 kilómetros de autonomía.

La comparación resulta más lógica de lo que podría parecer. El Scenic mide 4,47 metros, solo seis centímetros menos que el Audi, y ofrece un interior familiar acompañado por un maletero incluso más grande.

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El Scenic ya no parece un monovolumen

Renault ha transformado por completo uno de sus nombres más conocidos. El nuevo Scenic abandona la carrocería de monovolumen y adopta una silueta de SUV, con ruedas grandes, una línea de cintura elevada y una imagen mucho más dinámica.

Su frontal está formado por una parrilla cerrada con pequeños motivos en forma de rombo y unos faros LED muy estilizados. Los pasos de rueda marcados y la caída del techo le proporcionan un aspecto deportivo, aunque sin perjudicar excesivamente la habitabilidad.

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El Q3 transmite una mayor sensación de robustez y conserva el atractivo asociado al emblema de Audi. Sin embargo, el Renault resulta más original y futurista. No es casualidad que haya recibido algunos de los principales reconocimientos europeos de diseño y producto.

Un interior pensado para viajar en familia

La distancia entre ejes de 2,79 metros permite que las plazas traseras ofrezcan mucho espacio para las piernas. El suelo completamente plano también facilita acomodar a tres pasajeros, aunque el Scenic solo está disponible con cinco plazas y ha perdido parte de la modularidad de sus antecesores.

El maletero alcanza los 545 litros, frente a los 488 litros del Audi Q3. La boca de carga queda algo baja respecto al fondo, pero el volumen disponible permite transportar sin dificultades el equipaje de una familia.

En el salpicadero encontramos la configuración OpenR, formada por instrumentación digital y una gran pantalla central vertical. El sistema incorpora los servicios de Google, con acceso directo a Maps, el asistente de voz y diferentes aplicaciones.

Entre sus elementos más llamativos está el techo panorámico Solarbay, capaz de modificar su nivel de transparencia por secciones sin utilizar una cortinilla convencional.

Hasta 623 kilómetros de autonomía

La versión de acceso combina un motor de 170 CV con una batería de 63 kWh y homologa unos 430 kilómetros de autonomía. Es una configuración suficiente para el uso diario y para realizar viajes ocasionales con una parada de recarga.

Por encima aparece la alternativa de gran autonomía, con 218 CV y una batería de 92 kWh. Puede recorrer hasta 623 kilómetros según el ciclo WLTP, una cifra que permite plantearlo como coche principal incluso para quienes viajan con frecuencia.

En un cargador rápido, alcanzar el 80 % de la batería requiere aproximadamente algo más de media hora. No es la recarga más rápida de su categoría, pero la elevada autonomía de la versión superior reduce la necesidad de detenerse constantemente.

Un precio cercano al del Audi Q3

El Renault Scenic E-Tech tiene una tarifa de acceso de 39.589 euros, aunque el precio final puede variar al aplicar promociones y ayudas. La versión de 218 CV y 623 kilómetros comienza en 46.589 euros.

El Audi Q3 parte de 46.305 euros antes de descuentos, mientras que su oferta se sitúa alrededor de 43.767 euros. Su versión inicial utiliza un motor diésel de 150 CV y recibe la etiqueta C, aunque la gama también dispone de alternativas electrificadas.

El Audi mantiene ventaja en calidad percibida, posibilidades de personalización y valor de reventa. El Scenic responde con más maletero, una tecnología multimedia excelente, cero emisiones locales y una autonomía muy competitiva.

Para quien pueda cargarlo en casa, el Renault no es únicamente la elección más diferente. También puede ser la opción más práctica y eficiente frente a uno de los SUV más vendidos de Audi.